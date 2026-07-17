به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد زارعی در خطبههای عبادی-سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان اسلامآبادغرب، با دعوت همگان به رعایت تقوای الهی، با اشاره به فرارسیدن ماه صفر و سالروز ورود اسرای کربلا به شام اظهار داشت: در تاریخ بشریت و حیات انبیا، هیچ مصیبتی بالاتر از این نبود که دختر و فرزندان رسول خدا (ص) را با دست بسته وارد پایتخت کشور اسلامی کنند.
وی افزود: اما حقیقت این است که این مصیبت بزرگ، مقدمه فتحالفتوح خون مبارک امام حسین (ع) شد. مردان جنگیدند و شهید شدند، اما این لشکر زینب کبری (س) بود که رسالت حسینی را تا ابد جهانی کرد.
امام جمعه اسلامآبادغرب با تأکید بر اهمیت هفته اول صفر به عنوان «هفته تبیین» تصریح کرد: عدهای در کربلا امام حسین (ع) را با شمشیر شهید کردند، اما عدهای دیگر با زبانشان سعی داشتند حق را باطل جلوه دهند. اگر شجاعت و روشنگری حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) نبود، غایت شهادت امام حسین (ع) رقم نمیخورد.
وی با بیان اینکه بالاترین جهاد، بیان کلمه حق در مقابل سلطان جائر است، گفت: امروز شجاعت زینب کبری (س) در مقابل طاغوت زمان معنی پیدا میکند؛ شجاعتی که در میان حکام کشورهای عربی منطقه دیده نمیشود. آمریکا در خاک این کشورها پایگاه ایجاد کرده و از آنجا به زیرساختها و شهروندان بیگناه ما حمله میکند، اما این حاکمان احمق انتظار دارند ایران در پاسخ، حق همسایگی را رعایت کند و به خاک آنها آسیبی نرساند.
حجتالاسلام زارعی در خطبه دوم با اشاره به میراثهای حکمی پیامبران و ائمه اطهار (ع)، به تبیین «میراث حکمی امام شهید» پرداخت و اظهار کرد: به فرموده رهبر معظم انقلاب، میراث حکمی امام شهید، مدیریت نبرد محاسباتی و جنگ ارادهها بود. درگیریهای امروز غالباً جنگ ارادههاست و هر طرف ارادهاش زودتر ضعیف شود، شکست میخورد.
وی دومین میراث حکمی امام شهید را اثبات هزینه کمتر ایستادگی دانست و افزود: امام شهید به همه ثابت کرد در دوراهی ایستادگی و تسلیم در برابر آمریکا، ایستادگی هزینه کمتری دارد. تحلیل ولی خدا بر اساس وعدههای الهی است و تحلیلهای ذهنی و منفعتگرایانه برخی مسئولین نباید در مقابل تحلیل ولی خدا قرار گیرد. اگر کسی تحلیلش با رهبری زاویه دارد، باید مانند سیدحسن نصرالله که پس از سقوط حکومت محمد مرسی در مصر به اشتباه خود پی برد، استغفار کند.
خطیب جمعه اسلامآبادغرب با تأکید بر اطمینان به محاسبات الهی بیان کرد: جهان صحنه حکمرانی خداست و سنت الهی این است که نصرت او همیشه در اوج سختیها و ابتلائات فرا میرسد. ما در مقابل تمام توان استکبار جهانی ایستادهایم و قطعاً با مشکلاتی مواجه میشویم، اما باید کار خود را انجام دهیم و نتیجه را به خدا واگذار کنیم.
وی با اشاره به نبرد جانانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با آمریکا تصریح کرد: دشمن امروز با تمام توان حمله کرده است، اما ارتش دلاور و سپاه قهرمان ما در حال دادن درسی تاریخی به آمریکاییها هستند. اگر بندرعباس را میزنند، ما بحرین، کویت و امارات را شخم میزنیم و رزمندگان اسلام برای اولین بار در التنف سوریه ضربهای کاری به پایگاههای آمریکایی وارد کردند.
حجتالاسلام زارعی در پایان با هشدار نسبت به توطئههای دشمن خاطرنشان کرد: این جنگ هرچه جلوتر برود داغتر میشود. دشمن به دنبال راهاندازی جنگ شناختی است تا مردم را به دو دسته موافق و مخالف مقاومت تقسیم کند؛ لذا مردم باید اتحاد، حضور در صحنه و ایستادگی خود را پررنگتر کنند.
وی همچنین با تأکید بر لزوم عمل به توصیههای امام شهید در مجامع عمومی یادآور شد: باید در تمامی تجمعات و نمازهای جماعت، خواندن سوره فتح، دعای چهاردهم صحیفه سجادیه و دعای توسل به صورت دستهجمعی برای نصرت غیورمردان اسلام و پیروزی نهایی جبهه حق در دستور کار قرار گیرد.
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