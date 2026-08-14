به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد زارعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اسلام‌آبادغرب، ضمن دعوت نمازگزاران به تقوای الهی و تبریک حلول ماه ربیع‌الاول، با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج)، اظهار کرد: دوران امامت امام حسن عسکری (ع) یکی از دوره‌های دشوار برای شیعیان بود و آن حضرت با وجود فشارهای حکومت و برخی مشکلات از سوی شیعیان، جامعه را برای دوران غیبت آماده کرد.

وی افزود: امام حسن عسکری (ع) بخش مهمی از ارتباطات خود با مردم را از طریق نمایندگان و وکلا دنبال می‌کرد و با پاسخ‌های کلی به پرسش‌های مردم، زمینه را برای مراجعه آنان به فقها و استخراج قواعد فقهی فراهم می‌کرد.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب با اشاره به برخی روایات امام حسن عسکری (ع)، گفت: یکی از نشانه‌های مؤمن، توجه به نماز، زیارت اربعین، انگشتر در دست راست، گفتن بسم‌الله با صدای بلند و سجده بر خاک است و نقل این روایت از امام حسن عسکری (ع) در کنار نقل آن از امام باقر (ع)، اهمیت زیارت اربعین را بیشتر نشان می‌دهد.

حجت‌الاسلام زارعی همچنین بر اهمیت خوش‌رفتاری با مردم تأکید کرد و گفت: امام حسن عسکری (ع) بر برخورد نیکو با مؤمنان و مدارا با مخالفان تأکید دارد؛ زیرا رفتار مناسب با غیرمسلمانان نیز می‌تواند زمینه‌ای برای جذب آنان به ایمان و معارف دینی باشد. مؤمن باید حتی در شرایط ناراحتی و گرفتاری، تا حد امکان با روی گشاده با دیگران برخورد کند.

وی با هشدار نسبت به شایعه‌پراکنی و سخن‌پراکنی، تصریح کرد: انسان درباره سخنانی که می‌شنود مسئول است و اگر سخن نادرست باشد، می‌تواند مصداق تهمت و تضییع آبروی مؤمن باشد و اگر هم درست باشد، دلیلی وجود ندارد که هر سخنی را برای دیگران نقل کنیم. زبان انسان می‌تواند منشأ ثواب یا گناه باشد و باید در کنترل آن دقت کرد.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب در ادامه با اشاره به توصیه امام حسن عسکری (ع) درباره پرهیز از ریاست‌طلبی، گفت: انسان نباید برای رسیدن به مقام و مسئولیت، مرتکب گناه و حرام شود. هرچه جایگاه انسان بالاتر باشد، لغزش او نیز آثار بیشتری در جامعه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام زارعی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به تحولات اخیر منطقه و تقابل ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: به فضل خدا ملت ایران تاکنون در این جنگ دست برتر را داشته و آمریکا با وجود برخورداری از امکانات گسترده نظامی، با چالش بزرگی مواجه شده است.

وی با اشاره به هزینه بالای سامانه‌های پدافندی آمریکا، مدعی شد: طولانی شدن درگیری و مصرف گسترده تجهیزات، فشار زیادی بر توان نظامی آمریکا وارد کرده است و در مقابل، جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه تولید تجهیزات دفاعی و استفاده از پهپادهای کم‌هزینه دارد.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب ادامه داد: ایران و جریان مقاومت با استفاده از ظرفیت پهپادی توانسته‌اند هزینه‌های سنگینی را به طرف مقابل تحمیل کنند و همین مسئله موجب نگرانی آمریکا و رژیم صهیونیستی شده است. البته نباید تصور کرد که دشمن از برنامه‌ریزی و طراحی برای مراحل بعدی دست کشیده است.

حجت‌الاسلام زارعی با بیان اینکه «آرامش موجود می‌تواند آرامش پیش از مرحله‌ای جدید از تقابل باشد»، گفت: دشمن در کنار برنامه‌ریزی نظامی، نسخه دیگری را برای ایران دنبال می‌کند و آن سرمایه‌گذاری روی اختلافات داخلی، مشکلات اقتصادی و نارضایتی‌های اجتماعی است.

وی افزود: آمریکایی‌ها به دنبال تشدید فشار اقتصادی و کاهش تاب‌آوری مردم هستند تا مشکلات اقتصادی به ناآرامی اجتماعی تبدیل شود. بنابراین باید نسبت به جنگ شناختی و تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف میان مردم و حاکمیت هوشیار بود.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب با انتقاد از تندروی‌های سیاسی از هر دو جریان، تصریح کرد: دو جریان رادیکال می‌توانند با رفتار و مواضع خود به اعتماد عمومی آسیب بزنند؛ یک جریان معتقد است باید در برابر آمریکا و غرب همه چیز را واگذار کرد و جریان دیگر نیز با برخی رفتارهای تند و خشونت‌آمیز، زمینه ایجاد شکاف اجتماعی را فراهم می‌کند.

حجت‌الاسلام زارعی تأکید کرد: کسانی که خود را انقلابی می‌دانند و همچنین جریان‌های غرب‌گرا باید مراقب رفتار و گفتار خود باشند؛ زیرا خشونت از هر طرف که باشد، نظم عمومی جامعه را تهدید می‌کند و می‌تواند به ایجاد آشوب منجر شود.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حفظ اتحاد و پرهیز از برجسته کردن نقاط ضعف، گفت: کسانی که رهبری را قبول دارند و سخنان ایشان را فصل‌الخطاب می‌دانند باید بر انسجام و اتحاد جامعه تأکید کنند و از تبدیل هر مسئله‌ای به عامل اختلاف و شکاف اجتماعی پرهیز کنند.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی و مطالبات مردم، خواستار پیگیری مطالبات کشاورزان شد و گفت: مسئولان استان و نمایندگان مردم در مجلس باید موضوعاتی را که ممکن است زمینه‌ساز نارضایتی عمومی شود، با جدیت مدیریت و حل کنند.

حجت‌الاسلام زارعی با اشاره به وضعیت پتروشیمی اسلام‌آبادغرب نیز اظهار کرد: توقف فعالیت این مجموعه موجب بیکاری تعدادی از نیروها شده است و با توجه به ظرفیت‌های موجود، باید تلاش شود واحدهای اشتغال‌زا به دلیل مشکلات مختلف به راحتی تعطیل نشوند. از نماینده مردم، استاندار و مسئولان انتظار داریم این موضوع را با جدیت پیگیری کنند.