واکنش «اکرت» به جدایی از استانداردلیژ؛ اگر رئال باشد شاید جدا شوم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استانداردلیژ و سرکل بروژ در هفته اول ژوپیلر لیگ بلژیک شامگاه شنبه ۱۷ مرداد رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. دنیس اکرت درگاهی آینسا مهاجم ایرانی استانداردلیژ از ابتدای بازی در ترکیب تیمش حضور داشت و موفق شد هر دو گل این تیم را به ثمر برساند و تا دقیقه ۷۱ در زمین بازی حضور داشت.

استاندارد لیژ در شرایطی برابر سرکل بروژ به تساوی رسید که اکرت آینسا با به ثمر رساندن دو گل، شروع درخشانی در فصل جدید داشت، اما مهاجم ایرانی در پایان مسابقه بیشتر از آنکه از عملکرد شخصی خود خوشحال باشد، از نتیجه به دست آمده ناراضی بود.

او درباره این دیدار گفت: خیلی ناراحتم. بازی سختی بود. می‌دانستیم بروژ با پرس شدید و دوندگی زیاد بازی می‌کند. بعد از اینکه یک بر صفر عقب افتادیم و به بازی برگشتیم، احساس کردم کنترل مسابقه را در اختیار گرفته‌ایم. اما چند اشتباه ساده داشتیم که باعث شد آنها با ضدحملات همچنان در بازی بمانند. نتوانستیم گل سوم را بزنیم و بازی را تمام کنیم. فکر می‌کنم اگر ۳ بر یک می‌شد، مسابقه تمام شده بود. در نهایت هم از روی یک ضربه کرنر گل دیگری دریافت کردیم و این خیلی ناامیدکننده است.

پیشرفت استاندارد نسبت به فصل گذشته

مهاجم استاندارد لیژ با وجود ناراحتی از نتیجه، تعداد بالای موقعیت‌های ایجادشده توسط تیمش را یکی از نکات مثبت این مسابقه دانست و تأکید کرد که استاندارد نسبت به فصل گذشته در این زمینه پیشرفت کرده است.

اکرت آینسا گفت: این اتفاق خوبی است. فصل گذشته در هر بازی فقط یک یا دو موقعیت داشتیم و اگر گل نمی‌زدیم، تقریباً کارمان تمام بود. اما امروز موقعیت‌های خیلی بیشتری ایجاد کردیم. در پلی‌آف‌های فصل گذشته هم روی این موضوع کار کرده بودیم و این برای ما اتفاق مثبتی است.

اعتماد سرمربی به مهاجم ایرانی

اکرت آینسا که به دلیل آماده‌سازی ناقص پیش از آغاز فصل شرایط ایده‌آلی نداشت، در دیدار برابر سرکل بروژ در ترکیب اصلی قرار گرفت و از اعتماد وینسنت اوئورار، سرمربی استاندارد لیژ، ابراز رضایت کرد.

او در این خصوص اظهار داشت: گل‌ها همیشه به شما اعتمادبه‌نفس می‌دهند. مربی امروز به من اعتماد کرد. بعد از یک وقفه طولانی، تنها حدود ۱۰ جلسه تمرینی داشتم و خودم هم در طول هفته کمی تعجب کردم که او به من اعتماد کرده است، اما از این موضوع بسیار خوشحالم.

واکنش اکرت به احتمال جدایی

مهاجم ایرانی استاندارد لیژ که همچنان دو سال دیگر با این باشگاه قرارداد دارد، درباره آینده خود نیز صحبت کرد و تأکید کرد که در شرایط فعلی از حضور در استاندارد لیژ رضایت دارد.

او گفت: من اینجا هستم، حضور دارم و خوشحالم. استاندارد یک باشگاه بزرگ است و بازی کردن در اینجا لذت‌بخش است. این سومین فصل حضورم در این باشگاه است و خوشحالم. پنجره نقل‌وانتقالات باز است و هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. من هنوز دو سال قرارداد دارم. در حال حاضر اینجا هستم و خوشحالم. البته اگر رئال مادرید بیاید آن وقت می‌بینیم چه می‌شود!

مهاجم ایرانی استاندارد لیژ در پایان گفت: «فقط باید به سخت تلاش کردن ادامه دهیم؛ در کنار کادر فنی، تیم و هواداران. در این صورت فکر می‌کنم می‌توانیم فصل بسیار خوبی داشته باشیم.