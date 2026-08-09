چرا تنگه هرمز مهم است؟ همه آنچه باید درباره نقطه مهم ژئوپلیتیکی بدانید

به گزارش خبرنگار مهر، تنگه هرمز و تاثیر آن بر آینده ایران موضوع ویژه نامه ای با ۷۰ پیام تبیینی است که از سوی پژوهشکده باقرالعلوم و به همت اساتید، پژوهشگران و محققین حوزه های مختلف چاپ و منتشر شده است.

در نظم سنتی جهان، تنگه هرمز یک گذرگاه ژئوپلیتیکی تعریف می شد که امنیت انرژی جهانی به آن گره خورده بود. اما امروز تحول در بنیان های اقتصادی و فناوری این آبراه را به یکی از اضلاع اصلی هندسه نوین قدرت تبدیل کرده است. مراد از هندسه نظم آینده آرایش ساختاری روابط قدرت، زنجیره تامین حیاتی، و نقاط گلوگاهی است که تعیین می کند کدام بازیگران در مرکز تصمیم سازی جهانی قرار می گیرند.

این ویژه نامه در پنج محور شامل اهمیت ژئوپلتیک و راهبردی، کار ویژه تنگه هرمز در جنگ ایران و امریکا، نظر رهبر انقلاب در مورد کیفیّت حاکمیت بر تنگه هرمز، طرح امریکا برای حفظ نظم موجود در خلیج فارس و طرح اصولی ایران برای حاکمیت انحصاری بر تنگه هرمز است که در ۱۶۰ صفحه به جوانب گوناگون این موضوع پرداخته و آن را از منظرهای مختلف بررسی کرده است.

این ویژه نامه را می توانید از اینجا دریافت کنید.