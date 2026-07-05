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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

توقیف ۳۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت در گرمی

توقیف ۳۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت در گرمی

اردبیل_ فرمانده انتظامی شهرستان گرمی از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با رانندگان هنجارشکن و توقیف ۳ دستگاه خودرو و ۳۴ دستگاه موتورسیکلت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ طاهر فعال اظهار کرد: با هدف افزایش انضباط ترافیکی ، پاسخگویی به درخواست ها و مطالبات مردمی و سلب تحرک از رانندگان متخلف و قانون گریز، طرح برخورد با رانندگان و موتورسیکلت سواران متخلف و حادثه آفرین توسط ماموران انتظامی شهرستان «گرمی» و با همکاری مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی این شهرستان اجرا شد.

وی افزود: با اجرای این طرح ۳۴ دستگاه موتورسیکلت و ۳ دستگاه خودرو توقیف و به پارکینگ انتقال داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گرمی گفت: اقدامات قانونی در این رابطه در حال انجام است.

کد مطلب 6879814

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