توقیف ۳۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت در گرمی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ طاهر فعال اظهار کرد: با هدف افزایش انضباط ترافیکی ، پاسخگویی به درخواست ها و مطالبات مردمی و سلب تحرک از رانندگان متخلف و قانون گریز، طرح برخورد با رانندگان و موتورسیکلت سواران متخلف و حادثه آفرین توسط ماموران انتظامی شهرستان «گرمی» و با همکاری مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی این شهرستان اجرا شد.

وی افزود: با اجرای این طرح ۳۴ دستگاه موتورسیکلت و ۳ دستگاه خودرو توقیف و به پارکینگ انتقال داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گرمی گفت: اقدامات قانونی در این رابطه در حال انجام است.