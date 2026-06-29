  1. استانها
  2. اردبیل
۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

کشف موتورسیکلت مسروقه ۶ میلیاردی در پارس‌آباد

کشف موتورسیکلت مسروقه ۶ میلیاردی در پارس‌آباد

پارس آباد- فرمانده انتظامی پارس‌آباد گفت: موتورسیکلت مسروقه ۶ میلیاردی توسط مأموران پلیس آگاهی این شهرستان توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز محمودی اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی این شهرستان هنگام گشت‌زنی انتظامی به یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک شدند و پس از هماهنگی قضائی، وسیله نقلیه را متوقف کردند.

وی افزود: با استعلام شماره موتور و شماره شاسی موتورسیکلت از سامانه فراجا مشخص شد این وسیله مسروقه بوده و سابقه سرقت از شهر تهران را دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان پارس‌آباد اشاره به دستگیری راکب به عنوان سارق، تصریح کرد: ارزش موتورسیکلت مسروقه ۶ میلیارد ریال برآورد شده است. این موتورسیکلت به پارکینگ منتقل و سارق نیز با تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل شد.

کد مطلب 6874365

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها