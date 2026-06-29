به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز محمودی اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی این شهرستان هنگام گشت‌زنی انتظامی به یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک شدند و پس از هماهنگی قضائی، وسیله نقلیه را متوقف کردند.

وی افزود: با استعلام شماره موتور و شماره شاسی موتورسیکلت از سامانه فراجا مشخص شد این وسیله مسروقه بوده و سابقه سرقت از شهر تهران را دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان پارس‌آباد اشاره به دستگیری راکب به عنوان سارق، تصریح کرد: ارزش موتورسیکلت مسروقه ۶ میلیارد ریال برآورد شده است. این موتورسیکلت به پارکینگ منتقل و سارق نیز با تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل شد.