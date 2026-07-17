مرزهای شرقی ایران به «دیوار محافظ» سلامت کشور تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، قباد مرادی افزود: شرق کشور نه تنها یک سنگر دیده بانی، بلکه به مثابه یک دیوار محافظ در برابر ورود و شیوع بیماری‌های واگیر عمل می‌کند.

وی با اشاره به وضعیت حساس کشورهای همسایه در کنترل بیماری‌های واگیر، ادامه داد: نگاه جمهوری اسلامی ایران به کشورهای همسایه نگاهی انسانی و برادرانه است، اما واقعیت‌های اپیدمیولوژیک ایجاب می‌کند که مراقبت‌های دقیق و هوشمندانه‌ای در مرزهای شرقی کشور برای حفظ سلامت عمومی اعمال شود.

مرادی با مقایسه شاخص‌های جهانی واکسیناسیون، قدرت نظام سلامت کشور را قابل‌توجه خواند و تصریح کرد: خوشبختانه پوشش واکسیناسیون فلج اطفال در ایران بین ۹۵ تا ۹۸ درصد است؛ این در حالی است که بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند آلمان، پوششی در حدود ۸۰ درصد دارند که این آمار، گویای توانمندی و جدیت نظام سلامت ایران در صیانت از جامعه در برابر بیماری‌ها است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، با اشاره به درس‌های آموخته از همه‌گیری کرونا، تأکید کرد: بیماری‌های واگیر با متر و معیارهای معمول قابل سنجش نیستند و می‌توانند تمام ابعاد زندگی اجتماعی و اقتصادی را مختل کنند.

وی، بر ضرورت تغییر پارادایم از «درمان‌محوری» به «پیشگیری‌محوری» تأکید کرد و گفت: بهترین استراتژی برای بیماری‌هایی مانند دیابت، پیشگیری از ابتلا است. همچنین در حوزه‌هایی مانند سلامت دهان و دندان، به جای صرف هزینه‌های گزاف برای تأمین یونیت‌های دندانپزشکی، باید بر نهادینه‌سازی فرهنگ پیشگیری و ترویج سبک زندگی سالم در مدارس و مراکز آموزشی متمرکز شویم.

مرادی در پایان خاطرنشان کرد: امنیت سلامت مردم در گرو آمادگی، شناسایی زودهنگام کانون‌های بیماری و مدیریت هوشمندانه حوزه‌های سلامت، به‌ ویژه در مناطق مرزی است که باید همچنان با قوت و دقت پیگیری شود.