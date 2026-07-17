بیش  از ۲۵۰ کیلو انواع مواد مخدر در آذربایجان غربی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم جهانبخش در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: ماموران گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در پی چندین شبانه روز اقدام اطلاعاتی، از ورود محموله مواد مخدر به محور های مواصلاتی استان مطلع شدند.

وی افزود: طی دو عملیات برنامه ریزی شده و منسجم، نهایتا سوداگران مرگ شناسایی و خودروهای آنان در یکی از محورهای مواصلاتی استان متوقف که در بازرسی از آنها، مقدار بیش از ۲۵۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی ادامه داد: در این راستا ۵ دستگاه خودرو توقیف و ۸ نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

سردار جهانبخش با تقدیر از همکارب های به موقع مردم با پلیس، گفت: از شهروندان تقاضا داریم هر گونه اخبار و اطلاعات خود پیرامون موضوعات امنیتی را از طریق تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت هرگونه نظرات، پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان از عملکرد پلیس است.