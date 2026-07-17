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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۹

بیش  از ۲۵۰ کیلو انواع مواد مخدر در آذربایجان غربی کشف شد

بیش  از ۲۵۰ کیلو انواع مواد مخدر در آذربایجان غربی کشف شد

ارومیه - فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از کشف بیش از ۲۵۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر با عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر  استان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم جهانبخش در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: ماموران گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در پی چندین شبانه روز اقدام اطلاعاتی، از ورود محموله مواد مخدر به محور های مواصلاتی استان مطلع شدند.

وی افزود: طی دو عملیات برنامه ریزی شده و منسجم، نهایتا سوداگران مرگ شناسایی و خودروهای آنان در یکی از محورهای مواصلاتی استان متوقف که در بازرسی از آنها، مقدار بیش از ۲۵۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی ادامه داد: در این راستا ۵ دستگاه خودرو توقیف و ۸ نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

سردار جهانبخش با تقدیر از همکارب های به موقع مردم با پلیس، گفت: از شهروندان تقاضا داریم هر گونه اخبار و اطلاعات خود پیرامون موضوعات امنیتی را از طریق تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت هرگونه نظرات، پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان از عملکرد پلیس است.

کد مطلب 6890687

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