هشدار یمن خطاب به عربستان سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمد العاطفی، وزیر دفاع یمن تاکید کرد: نیروهای مسلح برای اجرای هرگونه دستور از سوی رهبر انصارالله در صورت ادامه محاصره کشور آماده هستند.

وی اضافه کرد: ما به کشورهای متجاوز به ویژه دشمن سعودی و کسانی که در این محاصره دست دارند هشدار می‌دهیم که دست نیروهای مسلح ما باز است. سطح آمادگی نیروها طی روزهای گذشته برای اجرای دستورات رهبر انصارالله افزایش یافته است. ما آماده اجرای هرگونه دستورالعمل مربوط به معادله پاسخ به محاصره با محاصره، فرودگاه با فرودگاه و بندر با بندر هستیم.

روز گذشته رهبر جنبش انصارالله در سخنرانی خود تاکید کرد: از این پس معادله واقعی این است: فرودگاه صنعا در برابر فرودگاه ریاض؛ فرودگاه در برابر فرودگاه، بندر در برابر بندر و محاصره در برابر محاصره. هنگامی که عربستان از سر تکبر به سمت تشدید همه‌جانبه تنش پیش می‌رود، صرفاً به این دلیل که ما ادامه محاصره را نمی‌پذیریم، در موضعی باطل، ظالمانه، تجاوزگرانه و سرکوبگرانه قرار میگیرد. چرا عربستان اصرار دارد که مردم ما را محاصره و گرسنه نگه دارد و آنها را از ثروت‌های نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن محروم کند؟ چرا عربستان می‌خواهد مردم ما همچنان از گرسنگی رنج ببرند، در هر خانه‌ای فقر حاکم باشد و هر خانواده‌ای در سختی زندگی کند؟ برای خدمت به صهیونیسم.