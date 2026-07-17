به گزارش خبرنگار مهر، دو جوان بابلی عصر جمعه در ساحل پارکینگ صفر بابلسر، محدوده سنگچین، بر اثر غرقشدگی جان خود را از دست دادند.
این حادثه در یکی از مناطق ساحلی رخ داد که شنا در آن میتواند با خطرات جدی همراه باشد.
این حادثه بار دیگر ضرورت پرهیز از شنا در مناطق غیرمجاز و غیرایمن و همچنین توجه به هشدارهای ناجیان غریق و مسئولان ساحلی را مورد تأکید قرار میدهد.
جزئیات بیشتر درباره هویت جانباختگان و علت دقیق وقوع این حادثه تاکنون اعلام نشده است.
در سال جاری تاکنون ۱۴ نفر در دریای مازندران غرق شدند.
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