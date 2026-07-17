به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عبدی در حاشیه دیدار خیبر و فولاد خوزستان در سخنانی، اظهار داشت: سه هفته است تمرینات را آغاز کردهایم.
وی با بیان اینکه بهصورت منطقی و بر اساس نیاز یارگیری میکنیم، گفت: فلسفه باشگاه خیبر پرورش استعدادها است.
مالک باشگاه خیبر خرمآباد در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در طول هفته آینده ۲-۳ بازیکن به تیم ما اضافه میشود، عنوان کرد: از زحمات کادر فنی قبلی تشکر میکنم.
عبدی با تأکید بر اینکه «مسعود محبی» لژیونر میشود و احتمالاً در این هفته تیم او مشخص میشود، افزود: امیدوارم وضعیت ورزشگاه لرآرنا برای مسئولان ذیربط مهم باشد
اگر مشکلات حل شود یک ورزشگاه شیک به ورزشگاههای کشور اضافه میشود
وی گفت: باید بدون ترس برای ورزشگاه لرآرنا تصمیمگیری شود.
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