به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عبدی در حاشیه دیدار خیبر و فولاد خوزستان در سخنانی، اظهار داشت: سه هفته است تمرینات را آغاز کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه به‌صورت منطقی و بر اساس نیاز یارگیری می‌کنیم، گفت: فلسفه باشگاه خیبر پرورش استعدادها است.

مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در طول هفته آینده ۲-۳ بازیکن به تیم ما اضافه می‌شود، عنوان کرد: از زحمات کادر فنی قبلی تشکر می‌کنم.

عبدی با تأکید بر اینکه «مسعود محبی» لژیونر می‌شود و احتمالاً در این هفته تیم او مشخص می‌شود، افزود: امیدوارم وضعیت ورزشگاه لرآرنا برای مسئولان ذی‌ربط مهم باشد

اگر مشکلات حل شود یک ورزشگاه شیک به ورزشگاه‌های کشور اضافه می‌شود

وی گفت: باید بدون ترس برای ورزشگاه لرآرنا تصمیم‌گیری شود.