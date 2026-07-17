به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، شامگاه جمعه با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، جمعی از مسئولان، مراجع، علما، اساتید و طلاب حوزه‌های علمیه، به میزبانی آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.



آیت الله جعفر سبحانی خود نیز در این مراسم حضور داشته و به حاضرین خیرمقدم می گفتند.



این مراسم با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید توسط علیزاده، قاری بین‌المللی قرآن کریم، آغاز شد و در ادامه، محسن بنی فاطمی از مداحان اهل‌بیت(ع) با مرثیه‌سرایی، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی داشت.



آیت‌الله حسینی خراسانی در این مراسم، با اشاره به جایگاه فقه در ساختار حکومت اسلامی اظهار کرد: اداره جامعه اسلامی در دوران غیبت بر عهده فقیه جامع‌الشرایط قرار دارد و این موضوع ریشه در مبانی مسلم فقه و معارف اسلامی دارد.



عضو فقهای شورای نگهبان افزود: جهاد از شئون مدیریت جامعه اسلامی به شمار می‌رود و صدور دستور آن در اختیار فقیه جامع‌الشرایط است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به صراحت آمده که اعلام جنگ و صلح و همچنین بسیج نیروها از اختیارات انحصاری ولی فقیه محسوب می‌شود.



وی ادامه داد: آنچه به جهاد در نظام اسلامی مشروعیت می‌بخشد، فقه و جایگاه فقیه است و بر همین اساس، این‌گونه مراسم‌ها در حقیقت پاسداشت مقام ولایت فقیه و منزلت فقاهت به شمار می‌آید.



وی بیان کرد: دشمنان اسلام نیز به خوبی از این حقیقت آگاه هستند و به همین دلیل بیش از هر چیز از فقه و فقاهت هراس دارند و دشمن اصلی خود را فقیه می‌دانند.



آمریکا از فقه و فقاهت هراس دارد



وی با اشاره به جایگاه رهبر شهید در جهان اسلام گفت: شهید آیت الله‌ خامنه‌ای شخصیتی جامع بود که برخورداری از ویژگی‌های موهبتی و خدادادی در کنار فضایل اکتسابی، از ایشان چهره‌ای ممتاز و کم‌نظیر در عصر حاضر ساخته بود.



حسینی خراسانی خاطرنشان کرد: طی شش ماهی که از شهادت این رهبر مجاهد و مرجع تقلید شیعیان سپری شده، اندیشمندان، علما و سخنرانان ابعاد گوناگون شخصیت علمی، دینی، سیاسی و مدیریتی ایشان را تبیین کرده‌اند که هر یک گوشه‌ای از عظمت این شخصیت برجسته را آشکار می‌کند.



وی اظهار کرد: شهید خامنه‌ای در میان رهبران و سران جهان جایگاهی ممتاز داشت و برتری شخصیت او در عرصه‌های مختلف، در کنار دلدادگی ملت‌های مسلمان، در مراسم باشکوه تشییع پیکر ایشان در ایران و عراق جلوه‌ای آشکار یافت.



وی اضافه کرد: این حضور گسترده و کم‌نظیر، نشان‌دهنده پیوند عمیق امت اسلامی با رهبری بود که عمر خود را در مسیر دفاع از اسلام و آرمان‌های دینی سپری کرد.



شهادت عالی‌ترین پاداش مجاهدت در راه خداست



وی با اشاره به ویژگی‌های فردی و مدیریتی رهبر شهید تصریح کرد: ایشان فقیهی مدیر، مدبر، سیاستمدار و شجاع بود که مجموعه‌ای از ارزش‌های الهی را در وجود خود جمع کرده بود و سرانجام نیز با شهادت، عالی‌ترین درجه و پاداش الهی را کسب کرد که مقامی فراتر از آن وجود ندارد.



عضو فقهای شورای نگهبان ادامه داد: رهبر شهید نزدیک به چهار دهه با مجاهدتی شبانه‌روزی، بر پایه مبانی فقه اسلامی، همراه با مدیریتی هوشمندانه و شجاعانه، مسئولیت هدایت و اداره امور کشور را بر عهده داشت و در این مسیر لحظه‌ای از انجام وظیفه بازنایستاد.



وی تأکید کرد: یاد و نام شخصیت‌هایی همچون امام راحل و دیگر بزرگان دین، برخاسته از آموزه‌های اصیل اسلامی و متون معتبر دینی است و جایگاه آنان در اندیشه اسلامی بر همین مبنا مورد توجه و تکریم قرار می‌گیرد.