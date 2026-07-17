به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی شنای جوانان ایران در ادامه رقابت‌های دوازدهمین دوره مسابقات شنای رده‌های سنی قهرمانی آسیا که به میزبانی بانکوک تایلند در حال برگزاری است، موفق به کسب مدال نقره ماده ۴ در ۱۰۰ متر آزاد تیمی شد.

در ترکیب تیم ملی ایران، کیارام کیانی شناگر شایسته کردستانی، به همراه امیرعلی ثابتی، محمدمهدی غلامی و دانیال جهانگیری در فینال این ماده به آب زدند و با ثبت زمان ۳ دقیقه و ۲۶ ثانیه و ۳۲ صدم ثانیه عنوان نایب‌قهرمانی آسیا را از آن خود کردند.

در این رقابت، تیم چین‌تایپه با ثبت بهترین زمان به مدال طلا دست یافت و تیم قزاقستان نیز در جایگاه سوم ایستاد و مدال برنز را کسب کرد.

کسب این مدال، یکی از موفقیت‌های ارزشمند تیم ملی شنای جوانان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا به شمار می‌رود و حضور کیارام کیانی در ترکیب تیم نایب‌قهرمان، افتخاری برای ورزش استان کردستان محسوب می‌شود.