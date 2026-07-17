https://mehrnews.com/x3czYX ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۰ کد مطلب 6890818 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۰ صد و سی و نهمین شب اجتماع حماسی مردم خمین در بیعت با رهبر انقلاب خمین- در این ویدئو صد و سی و نهمین شب اجتماع حماسی مردم خمین در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6890818 کپی شد مطالب مرتبط ۱۳۹ شب ایستادگی روایت شور وطنپرستی در محفل «جانفدایان» اراک قرار صد و سی و نهم مردم لاهیجان در خیابان نماز استغاثه امام زمان و تجمع حماسی مردم ساوه صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری حمایت مردم شازند از ولایت فقیه به ایستگاه ۱۳۹ رسید صد و سی و هشتمین بیعت پرشور مردم ساوه با ولایت فقیه صد و سی و چهارمین اجتماع حماسی مردم مهاجران در بیعت با رهبری مردم سلماس پای انقلاب، رهبری و وطن ایستادهاند برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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