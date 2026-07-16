https://mehrnews.com/x3czJM ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۳:۲۶ کد مطلب 6890172 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۳:۲۶ صد و سی و چهارمین اجتماع حماسی مردم مهاجران در بیعت با رهبری مهاجران- در این ویدئو صد و سی و چهارمین اجتماع حماسی مردم مهاجران در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید دریافت 6 MB کد مطلب 6890172 کپی شد مطالب مرتبط از شب نخست تا شب ۱۳۸؛ مردم دیار آفتاب همچنان ایستادهاند ۱۳۷ شب حضور متوالی و حماسی مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه صد و سی و هفتمین حماسه حضور مردم محلات در بیعت با رهبر انقلاب برچسبها مهاجران تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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