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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۶

مردم سلماس پای انقلاب، رهبری و وطن ایستاده‌اند

مردم سلماس پای انقلاب، رهبری و وطن ایستاده‌اند

ارومیه- مردم ولایی سلماس جمعه شب نیز با حضور پرشور در خیابان حمایت خود را از انقلاب، رهبری و وطن اعلام کردند.

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کد مطلب 6890857

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