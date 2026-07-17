https://mehrnews.com/x3czZL ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۶ کد مطلب 6890857 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۶ مردم سلماس پای انقلاب، رهبری و وطن ایستادهاند ارومیه- مردم ولایی سلماس جمعه شب نیز با حضور پرشور در خیابان حمایت خود را از انقلاب، رهبری و وطن اعلام کردند. دریافت 22 MB کد مطلب 6890857 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع مردم چابهار در شب ۱۳۸ واکنش پرشور رشتوندان به پیام سردار موسوی: «برادر، برادر ضربه آخر بزن» روایت مهر از استقامت یک شیرزن گیلانی؛ قلبی که برای «ایران» می تپد صد و سی و نهمین شب اجتماع حماسی مردم خمین در بیعت با رهبر انقلاب اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) در میدان شهدای ذهاب رشت حماسه حضور مردم دیار گروس در اجتماعات خیابانی یکصد و سی و هشتمین اجتماع مردم کرمان در شب های اقتدار ملی برچسبها بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس تجمع مردمی
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