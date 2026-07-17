https://mehrnews.com/x3czJs ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۳:۳۱ کد مطلب 6890156 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۳:۳۱ صد و سی و هشتمین بیعت پرشور مردم ساوه با ولایت فقیه ساوه- در این ویدئو صد و سی و هشتمین بیعت پرشور مردم ساوه با ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 5 MB کد مطلب 6890156 کپی شد مطالب مرتبط از شب نخست تا شب ۱۳۸؛ مردم دیار آفتاب همچنان ایستادهاند اجتماع حماسی مردم نراق در صد و سی و هفتمین شب بیعت با رهبری حماسه حضور مردم دیار آفتاب در صد و سی و هفتمین شب بیعت با رهبر انقلاب برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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