به گزارش خبرگزاری مهر، روبرتو پیاتزا بعد از شکست سه بر صفر تیم ملی والیبال ایران مقابل اسلوونی اظهار داشت: بعد از یک پیروزی سخت ۳ بر ۲ و یک مسابقه طولانی دیروز وارد این بازی شدیم. البته بازی دیروز می‌توانست راحت‌تر هم باشد. باید درک کنیم که در چنین تورنمنت‌هایی، وقتی مجبور هستید یک، دو یا سه روز متوالی انجام دهید، هر بار که انرژی از دست می‌دهید، دیگر نمی‌توانید آن را تا روز بعد به‌طور کامل جبران کنید. انرژی که از دست می‌رود، دیگر از دست رفته است.

وی ادامه داد: بنابراین، امروز همین میزان انرژی را در اختیار داشتیم و بیشتر از این وجود نداشت. با این حال، به تیمم افتخار می‌کنم، چون بچه‌ها هرچه انرژی در وجودشان داشتند، در زمین گذاشتند.

پیاتزا تاکید کرد: از طرف دیگر، الان می‌خواهم بررسی کنم که چند بار ست‌ها را با اختلاف کم واگذار کرده‌ایم. امروز هم دو ست را با نتایج ۲۷ بر ۲۵ و ۲۶ بر ۲۴ از دست دادیم. در بسیاری از مواقع حتی یک امتیاز با بردن ست فاصله داشتیم. برای مثال، در ست سوم ۲۴ بر ۲۳ جلو بودیم. احساس من این است که اولین چیزی که به ذهن می‌رسد این است که باید همان لحظه و در اولین فرصت ست را تمام کنیم. اما صبر لازم را نداریم که بپذیریم شاید در همان حمله اول موفق نشویم و لازم باشد در تلاش دوم یا بعدی امتیاز را بگیریم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران تصریح کرد: وقتی نتوانیم همان بار اول کار را تمام کنیم، شروع به تحت فشار قرار گرفتن می‌کنیم؛ چون تلاش اول نتیجه نداده است. اما این ذهنیت درستی نیست و وظیفه من این است که این عادت را تغییر دهم.

او در ادامه گفت: نمی‌خواهم کسی را مقصر بدانم یا انگشت اتهام را به سمت هیچ بازیکنی بگیرم. این موضوع به کل تیم مربوط می‌شود. در پایان مسابقه هم به بازیکنان گفتم که همیشه می‌توانید به لیوان از دو زاویه نگاه کنید؛ یا نیمه‌خالی است یا نیمه‌پر. اما برای من، لیوان همیشه پر است.

پیاتزا در پایان تاکید کرد: امروز از من درباره انرژی سؤال کردید. بله، ما تمام انرژی‌مان را گذاشتیم، اما در واقع با ذخیره انرژی بازی می‌کردیم و در بهترین شرایط بدنی نبودیم، چون دیروز انرژی زیادی از دست داده بودیم. اگر دیروز عملکرد بهتری داشتیم و بازی زودتر تمام می‌شد، امروز هم می‌توانستیم شرایط بهتری داشته باشیم. این طرز فکر من است