به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال کانادا با شکست ۳ بر صفر مقابل کوبا در هفته سوم لیگ ملتهای ۲۰۲۶، به طور رسمی از لیگ ملتهای والیبال سقوط کرد و فصل آینده در این رقابتها حضور نخواهد داشت.
کانادا که تنها یک پیروزی در ۱۱ مسابقه به دست آورده، با این شکست به رتبه هفدهم جدول سقوط کرد و وداعی تلخ با لیگ ملتها داشت. آینده دنیل لوئیس، سرمربی این تیم، نیز پس از این ناکامی در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
در مقابل، چین با وجود قرار گرفتن در قعر جدول و کسب نتایج ضعیف، به دلیل میزبانی مرحله نهایی لیگ ملتها از خطر سقوط در امان ماند؛ موضوعی که بار دیگر انتقادها از قانون مصونیت تیم میزبان در این رقابتها را افزایش داده است.
سقوط کانادا به سود تیم ملی ایران نیز تمام شد. شاگردان روبرتو پیاتزا با حفظ جایگاه خود در لیگ ملتها، فصل آینده نیز در این رقابتها حضور خواهند داشت؛ در حالی که کانادا نخستین تیمی شد که به دسته پایینتر سقوط میکند. از سوی دیگر، چین نیز با وجود قرار گرفتن در قعر جدول، به دلیل میزبانی مرحله نهایی از خطر سقوط گریخت و همین موضوع باعث شد کانادا تنها تیم سقوطکننده این دوره باشد.
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