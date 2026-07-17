به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم لیگ ملت‌ها از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) پیگیری می‌شود و تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار خود در شهر بلگراد به مصاف اسلوونی رفت و سه بر صفر نتیجه را واگذار کرد.

علی حاجی‌پور با کسب ۱۱ پوئن، امتیازآورترین بازیکن ایران در این دیدار بود. روک‌ موزیچ از تیم اسلوونی نیز با کسب ۱۹ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن این مسابقه را به دست آورد.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۶۸ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۴۰ پوئن در حمله، ۹ امتیاز در دفاع، ۵ پوئن سرویس و ۱۴ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال اسلوونی نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۷۸ امتیاز کسب کردند که شامل ۴۳ امتیاز حمله، ۸ دفاع، ۵ پوئن سرویس و ۲۲ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.