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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷

لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال؛

اشتباهات، والیبال ایران را زمین‌گیر کرد/ حاجی‌پور امتیازآورترین شد

اشتباهات، والیبال ایران را زمین‌گیر کرد/ حاجی‌پور امتیازآورترین شد

تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار خود از هفته سوم لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ برابر اسلوونی شکست خورد؛آماری که نشان می‌دهد اشتباهات فردی پرتعداد، مهم‌ترین عامل برتری حریف در این مسابقه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم لیگ ملت‌ها از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) پیگیری می‌شود و تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار خود در شهر بلگراد به مصاف اسلوونی رفت و سه بر صفر نتیجه را واگذار کرد.

علی حاجی‌پور با کسب ۱۱ پوئن، امتیازآورترین بازیکن ایران در این دیدار بود. روک‌ موزیچ از تیم اسلوونی نیز با کسب ۱۹ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن این مسابقه را به دست آورد.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۶۸ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۴۰ پوئن در حمله، ۹ امتیاز در دفاع، ۵ پوئن سرویس و ۱۴ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال اسلوونی نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۷۸ امتیاز کسب کردند که شامل ۴۳ امتیاز حمله، ۸ دفاع، ۵ پوئن سرویس و ۲۲ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.

کد مطلب 6890809
سیده فرزانه شریفی

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