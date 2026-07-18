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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۵

لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال؛

سقوط دوباره ایران در رنکینگ جهانی پس از باخت به اسلوونی

سقوط دوباره ایران در رنکینگ جهانی پس از باخت به اسلوونی

تیم ملی والیبال ایران پس از باخت مقابل اسلوونی در هفته سوم رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال در رنکینگ جهانی یک پله دوباره سقوط کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران با شکست ۳ بر صفر مقابل اسلوونی در هفته سوم لیگ ملت‌های ۲۰۲۶، جایگاه خود در رده‌بندی فدراسیون جهانی را از دست داد و یک پله پایین‌تر رفت.

شاگردان روبرتو پیاتزا که با پیروزی ۳ بر ۲ برابر آلمان به رتبه هفدهم جهان رسیده بودند، پس از ناکامی مقابل اسلوونی ۴.۴۹ امتیاز از دست دادند و با عبور دوباره کوبا، به رده هجدهم سقوط کردند.

در سوی مقابل، اسلوونی با کسب همین پیروزی ۴.۴۹ امتیاز به اندوخته خود در رنکینگ جهانی اضافه کرد و جایگاهش را بهبود بخشید.

تیم ملی ایران در پایان مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ تنها یک مسابقه دیگر پیش رو دارد و باید مقابل ترکیه به میدان برود. در صورت کسب پیروزی در این دیدار، ملی‌پوشان ایران این فرصت را خواهند داشت که بار دیگر به رتبه هفدهم رده‌بندی فدراسیون جهانی بازگردند.

کد مطلب 6891025
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
      5 1
      پاسخ
      بهتر امیدوارم دیگه به لیگ ملتها برنگردیم هر سال ده تا باخت ثبت کنیم بی نتیجه

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