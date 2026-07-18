سقوط دوباره ایران در رنکینگ جهانی پس از باخت به اسلوونی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران با شکست ۳ بر صفر مقابل اسلوونی در هفته سوم لیگ ملتهای ۲۰۲۶، جایگاه خود در ردهبندی فدراسیون جهانی را از دست داد و یک پله پایینتر رفت.
شاگردان روبرتو پیاتزا که با پیروزی ۳ بر ۲ برابر آلمان به رتبه هفدهم جهان رسیده بودند، پس از ناکامی مقابل اسلوونی ۴.۴۹ امتیاز از دست دادند و با عبور دوباره کوبا، به رده هجدهم سقوط کردند.
در سوی مقابل، اسلوونی با کسب همین پیروزی ۴.۴۹ امتیاز به اندوخته خود در رنکینگ جهانی اضافه کرد و جایگاهش را بهبود بخشید.
تیم ملی ایران در پایان مرحله مقدماتی لیگ ملتهای ۲۰۲۶ تنها یک مسابقه دیگر پیش رو دارد و باید مقابل ترکیه به میدان برود. در صورت کسب پیروزی در این دیدار، ملیپوشان ایران این فرصت را خواهند داشت که بار دیگر به رتبه هفدهم ردهبندی فدراسیون جهانی بازگردند.
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