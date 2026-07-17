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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۷

یکصدوسی‌وهشتمین شب میدان‌داری قمی‌ها

یکصدوسی‌وهشتمین شب میدان‌داری قمی‌ها

قم- گوشه هایی از یکصدوسی‌وهشتمین شب میدان‌داری قمی ها در دفاع از میهن اسلامی را ببینید.

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کد مطلب 6890879
مهدی بخشی سورکی

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