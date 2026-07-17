https://mehrnews.com/x3cB2c ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۷ کد مطلب 6890879 استانها قم استانها قم ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۷ یکصدوسیوهشتمین شب میدانداری قمیها قم- گوشه هایی از یکصدوسیوهشتمین شب میدانداری قمی ها در دفاع از میهن اسلامی را ببینید. دریافت 17 MB کد مطلب 6890879 مهدی بخشی سورکی کپی شد مطالب مرتبط موج صد و سی و نهم حضور رودسری ها در میدان اقبالیه در یکصد و سیونهمین شب؛ اجتماع مردمی در امتداد شبهای حضور دانسفهان در یکصد و سیونهمین شب؛ جلوهای دیگر از حضور مردمی موج صد و سیونهم تجمع شبانه به گالیکش رسید تداوم تجمعهای شبانه در آزادشهر گرگانیها در موج ۱۳۹ تجمع شبانه فریاد خونخواهی سر دادند برچسبها قم جنگ رمضان تجمع مردمی
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