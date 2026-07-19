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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۰

تکمیل پروژه‌های درمانی آذربایجان غربی با جدیت دنبال می‌شود

تکمیل پروژه‌های درمانی آذربایجان غربی با جدیت دنبال می‌شود

ارومیه - استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های درمانی و ارتقای خدمات سلامت گفت: تکمیل پروژه‌های درمانی استان با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی یکشنبه شب در نشست با مجمع خیرین سلامت آذربایجان‌غربی با اشاره به تدوین اولویت‌های توسعه‌ای استان بر اساس شاخص‌های مختلف، افزود: با وجود چالش‌ های متعدد پس از رویداد اینوا، بسترهای مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت استان فراهم شده و تکمیل پروژه‌های درمانی با جدیت دنبال می‌شود.

استاندار آذربایجان‌غربی با تاکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های درمانی و ارتقای خدمات سلامت از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است، گفت: با هم‌ افزایی دولت، خیرین و بخش خصوصی، پروژه‌های نیمه‌تمام درمانی شتاب گرفته و هیچ ظرفیتی برای خدمت به مردم نباید بلااستفاده بماند.

وی همچنین با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام درمانی در شهرستان‌های مختلف استان، خاطرنشان کرد: برای به سرانجام رساندن این طرح‌ها بیش از هر چیز به همت، اراده و تصمیم‌گیری‌های جسورانه نیاز داریم.

استاندار آذربایجان‌غربی نقش خیرین سلامت را نیز در ارتقای شاخص‌های درمانی استان تعیین‌کننده دانست و افزود: لازم است برای بیماران خاص و خانواده‌هایی که توان تأمین هزینه‌های درمان را ندارند، تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود و خیرین نیز همچون گذشته در این عرصه نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند.

رحمانی همچنین با اشاره به اقدامات مدیریت استان در دوره جنگ رمضان و جبران برخی کاستی‌ها در این مدت، اضافه کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت منطقه آزاد و مسئولیت‌های اجتماعی معادن، زمینه تأمین آمبولانس‌های پیشرفته، تجهیزات درمانی و امدادی روز دنیا فراهم شد.

وی با اشاره به تسهیل و آزادسازی واردات دارو و تجهیزات پزشکی به استان، افزود: مسیر توسعه سلامت آذربایجان‌غربی با مشارکت مردم، خیرین و همه دستگاه‌های اجرایی با قدرت ادامه یافته و مدیریت استان از هر اقدامی که به ارتقای کیفیت خدمات درمانی و افزایش رفاه مردم منجر شود، حمایت قاطع خواهد کرد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه هم در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات استاندار آذربایجان‌غربی در حوزه سلامت و با تأکید بر جایگاه والای خدمت به مردم و کمک به بیماران، اظهار داشت: فعالیت خیرین سلامت مصداقی از باقیات‌الصالحات بوده و تقویت فرهنگ نیکوکاری و همدلی در جامعه ضروری است.

خیرین سلامت نیز به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهادها و دغدغه‌های خود در زمینه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام درمانی، تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و گسترش خدمات سلامت در مناطق کمتر برخوردار پرداخته و بر تداوم همکاری با دستگاه‌های اجرایی برای رفع نیازهای حوزه سلامت تأکید کردند.

در پایان این نشست بر تداوم تعامل میان مجمع خیرین سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت استان برای تکمیل پروژه‌های درمانی، توسعه زیرساخت‌های سلامت و افزایش بهره‌مندی مردم آذربایجان‌غربی از خدمات بهداشتی و درمانی تأکید شد.

کد مطلب 6893013

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