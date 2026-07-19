به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی یکشنبه شب در نشست با مجمع خیرین سلامت آذربایجانغربی با اشاره به تدوین اولویتهای توسعهای استان بر اساس شاخصهای مختلف، افزود: با وجود چالش های متعدد پس از رویداد اینوا، بسترهای مناسبی برای جذب سرمایهگذاری در حوزه سلامت استان فراهم شده و تکمیل پروژههای درمانی با جدیت دنبال میشود.
استاندار آذربایجانغربی با تاکید بر اینکه توسعه زیرساختهای درمانی و ارتقای خدمات سلامت از اولویتهای اصلی مدیریت استان است، گفت: با هم افزایی دولت، خیرین و بخش خصوصی، پروژههای نیمهتمام درمانی شتاب گرفته و هیچ ظرفیتی برای خدمت به مردم نباید بلااستفاده بماند.
وی همچنین با اشاره به پروژههای نیمهتمام درمانی در شهرستانهای مختلف استان، خاطرنشان کرد: برای به سرانجام رساندن این طرحها بیش از هر چیز به همت، اراده و تصمیمگیریهای جسورانه نیاز داریم.
استاندار آذربایجانغربی نقش خیرین سلامت را نیز در ارتقای شاخصهای درمانی استان تعیینکننده دانست و افزود: لازم است برای بیماران خاص و خانوادههایی که توان تأمین هزینههای درمان را ندارند، تدابیر ویژهای اندیشیده شود و خیرین نیز همچون گذشته در این عرصه نقشآفرینی مؤثر داشته باشند.
رحمانی همچنین با اشاره به اقدامات مدیریت استان در دوره جنگ رمضان و جبران برخی کاستیها در این مدت، اضافه کرد: با بهرهگیری از ظرفیت منطقه آزاد و مسئولیتهای اجتماعی معادن، زمینه تأمین آمبولانسهای پیشرفته، تجهیزات درمانی و امدادی روز دنیا فراهم شد.
وی با اشاره به تسهیل و آزادسازی واردات دارو و تجهیزات پزشکی به استان، افزود: مسیر توسعه سلامت آذربایجانغربی با مشارکت مردم، خیرین و همه دستگاههای اجرایی با قدرت ادامه یافته و مدیریت استان از هر اقدامی که به ارتقای کیفیت خدمات درمانی و افزایش رفاه مردم منجر شود، حمایت قاطع خواهد کرد.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه هم در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات استاندار آذربایجانغربی در حوزه سلامت و با تأکید بر جایگاه والای خدمت به مردم و کمک به بیماران، اظهار داشت: فعالیت خیرین سلامت مصداقی از باقیاتالصالحات بوده و تقویت فرهنگ نیکوکاری و همدلی در جامعه ضروری است.
خیرین سلامت نیز به بیان دیدگاهها، پیشنهادها و دغدغههای خود در زمینه تکمیل پروژههای نیمهتمام درمانی، تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و گسترش خدمات سلامت در مناطق کمتر برخوردار پرداخته و بر تداوم همکاری با دستگاههای اجرایی برای رفع نیازهای حوزه سلامت تأکید کردند.
در پایان این نشست بر تداوم تعامل میان مجمع خیرین سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت استان برای تکمیل پروژههای درمانی، توسعه زیرساختهای سلامت و افزایش بهرهمندی مردم آذربایجانغربی از خدمات بهداشتی و درمانی تأکید شد.
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