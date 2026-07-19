به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام داود هاشمپور شامگاه یکشنبه در اجتماع مردمی لامرد با تبیین جایگاه جریان حق در نظام خلقت، اظهار کرد: حضور در صحنه و قیام برای حق، یک طراحی دقیق الهی است؛ جریانی که دشمنان با تمام توان برای جلوگیری از جهانی شدن آن تلاش میکنند، زیرا میدانند هدف نهایی، حاکمیت اسلام در سراسر جهان است.
وی با اشاره به سختیهای مسیر استقامت در راه حق افزود: پیامبر اکرم(ص) ۶۳ سال برای تحقق این جریان جهانی مجاهدت کردند و تأکید ایشان بر آیه شریفه «فاستقم کما أمرت» در سوره هود، بیانگر دشواری این مسیر است. همه انبیای الهی سربازان جبهه توحید هستند و تاریخ نیز گامبهگام به سمت تحقق حاکمیت اسلام الهی در جهان حرکت میکند.
این راوی شهدا با بیان اینکه مومن حقیقی در جامعه ایمانی معنا پیدا میکند، گفت: هنر مومن در روزگار کنونی آن است که زندگی خود را با جبهه رسول خدا(ص) تنظیم کند. سوره مبارکه احزاب به روشنی بیان میکند که انسان دارای دو دل نیست؛ یا در جبهه اسلام قرار دارد یا در جبهه مقابل.
وی ادامه داد: در زمانه نزدیک به ظهور، جایی برای بیطرفی و ایستادن در میانه وجود ندارد و تکلیف مومن آن است که همانند یاران امیرالمومنین(ع)، در مسیر اسلام مجاهدانه و با بصیرت حرکت کند.
این راوی شهدا با تأکید بر ضرورت ایستادگی در برابر وسوسههای شیطانی و تبعیت از گفتمان ولیفقیه، تصریح کرد: نباید جسم انسان در جمهوری اسلامی باشد اما دل او در پی آرمانها و خواستههای صهیونیستها حرکت کند. هنر واقعی آن است که انسان همه داشتههای خود را در مسیر رضای الهی به کار گیرد.
هاشمپور در ادامه، پیروی از رهبر معظم انقلاب را رمز موفقیت و عاقبتبخیری دانست و گفت: باید گوش جان به رهنمودهای ولیفقیه سپرد، چرا که مسیر هدایت از این طریق استمرار مییابد. هر کس همچون شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی با همه وجود در راه اعتلای اسلام قدم بردارد، از عاقبتبخیری بهرهمند خواهد شد.
وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: امروز همه وظیفه داریم پاسدار پرچم توحید باشیم؛ پرچمی که با خون پاک شهیدان برافراشته مانده است. قدردانی از این ایثار و استقامت، در گرو ادامه راه شهدا و ایستادگی در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی است.
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