یک نقطه در شهرستان بوشهر هدف قرار گرفت

محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بامداد شنبه یک نقطه در نزدیکی شهر چغادک توسط دشمن آمریکایی مورد اصابت قرار گرفت.
وی از شنیده شدن صدای وقوع چند انفجار در این منطقه خبر داد و اضافه کرد: تاکنون گزارشی از خسارت جانی دریافت نشده است.
بوشهر - فرماندار بوشهر از هدف قرار گرفتن یک نقطه در نزدیکی شهر چغادک خبر داد.
محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بامداد شنبه یک نقطه در نزدیکی شهر چغادک توسط دشمن آمریکایی مورد اصابت قرار گرفت.
وی از شنیده شدن صدای وقوع چند انفجار در این منطقه خبر داد و اضافه کرد: تاکنون گزارشی از خسارت جانی دریافت نشده است.
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