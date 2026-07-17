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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۳:۰۸

یک نقطه در شهرستان بوشهر هدف قرار گرفت

یک نقطه در شهرستان بوشهر هدف قرار گرفت

بوشهر - فرماندار بوشهر از هدف قرار گرفتن یک نقطه در نزدیکی شهر چغادک خبر داد.

محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بامداد شنبه یک نقطه در نزدیکی شهر چغادک توسط دشمن آمریکایی مورد اصابت قرار گرفت.

وی از شنیده شدن صدای وقوع چند انفجار در این منطقه خبر داد و اضافه کرد: تاکنون گزارشی از خسارت جانی دریافت نشده است.

کد مطلب 6890922

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