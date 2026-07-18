شرایط مدیریت تأمین دارو و تجهیزات در وضعیت بحرانی

مهدی پیرصالحی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت آمادگی نظام سلامت برای مواجهه با شرایط بحرانی، گفت: مدیریت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط ویژه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، اطلاع‌رسانی مؤثر و همراهی جامعه برای استفاده بهینه از منابع سلامت است.

وی با اشاره به تجربه نظام‌های سلامت در بحران‌ها و جنگ‌های مختلف، اظهار کرد: در شرایط بحرانی، بسیاری از کشورها تأمین داروها و تجهیزات حیاتی و نجات‌بخش را در اولویت قرار می‌دهند تا نیازهای اساسی بیماران بدون وقفه تأمین شود.

پیرصالحی افزود: اگرچه این رویکرد در بسیاری از کشورها تجربه شده است، اما اجرای آن در جوامع امروزی نیازمند اقناع افکار عمومی، فرهنگ‌سازی و تبیین واقعیت‌های حوزه سلامت است؛ زیرا سطح انتظارات درمانی و دسترسی به خدمات پزشکی نسبت به گذشته تغییر کرده است.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: امروزه طیف گسترده‌ای از داروهای تخصصی و نوین در درمان بیماران مورد استفاده قرار می‌گیرد و مدیریت تأمین این داروها در شرایط بحرانی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، اولویت‌بندی مناسب و هماهنگی میان تمامی بخش‌های نظام سلامت است.

پیرصالحی تأکید کرد: هرگونه تصمیم‌گیری در شرایط خاص باید به نحوی انجام شود که ضمن حفظ دسترسی بیماران به داروها و خدمات ضروری، از ایجاد نگرانی عمومی و تنش‌های اجتماعی نیز جلوگیری شود.

وی، نقش اطلاع‌رسانی صحیح را در این زمینه بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: آمادگی برای شرایط بحرانی تنها به ذخیره‌سازی و تأمین دارو محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند همراهی مردم، اعتماد عمومی، فرهنگ‌سازی و مشارکت همه ارکان حوزه سلامت است.

رئیس سازمان غذا و دارو در پایان تصریح کرد: هرچه آمادگی اجتماعی و آگاهی عمومی در این زمینه بیشتر باشد، امکان مدیریت مؤثرتر منابع و حفظ پایداری خدمات سلامت در شرایط ویژه افزایش خواهد یافت.