۱۴ نفر در تصادفات رانندگی استان سمنان مصدوم شدند

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به سه سانحه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان در روز جمعه خبر داد و بیان کرد: این حوادث مصدومیت ۱۴ نفر و راهی شدن آن ها به مراکز درمانی را رقم زده است.

وی از تصادف پژو پارس و ساینا کیلومتر ۳۰ محور شاهرود به آزادشهر به عنوان بیشترین تعداد مصدوم یاد کرد و ادامه داد: این حادثه ۹ مصدوم داشته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از تصادف کامیون بنز و پژو ۲۰۶ کیلومتر ۱۱ محور فولاد محله-دامغان به عنوان دیگر حادثه مهم رانندگی اشاره کرد و توضیح داد: این حادثه سه نفر را راهی بیمارستان کرده است.

باغبان با اشاره به امداد رسانی سقوط از پل خودرو پژو ۴۰۵ کیلومتر ۲۵ محور شهمیرزاد به خطیر کوه، تصریح کرد: این حادثه دو مصدوم بر جای گذاشته است.

وی افزود: در حوادث فوق فوتی گزارش داده نشده است اما آسیب ناشی از تصادفات رانندگی گاها تا پایان عمر گریبان گیر افراد می شود لذا رانندگان را برای سلامت خود و خانواده‌شان به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی دعوت می کنیم.