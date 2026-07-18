به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح شنبه در بازدید از تأمین اجتماعی شهرستان دشتی، ضمن تبریک هفته تأمین اجتماعی، از تلاش‌ها و خدمات کارکنان این مجموعه قدردانی کرد و اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی یکی از ارکان مهم خدمت‌رسانی به مردم و پشتیبانی از امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع افزود: بر اساس راهبرد تدوینی دولت وفاق ملی، ارائه خدمات مطلوب، پاسخگویی مناسب و احترام به مراجعان باید همواره در اولویت فعالیت‌های این مجموعه قرار داشته باشد تا رضایتمندی مردم افزایش یابد.

فرماندار دشتی نقش تأمین اجتماعی را در شرایط کنونی کشور بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: این سازمان با ارائه خدمات بیمه‌ای و حمایتی، نقش مؤثری در کاهش دغدغه‌های اقشار مختلف جامعه و تقویت امنیت اجتماعی دارد.

مقاتلی همچنین بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: با توجه به شرایط موجود، همه ادارات باید در مصرف برق صرفه‌جویی کنند و با حذف چراغ‌های غیرضروری و مدیریت صحیح تجهیزات برقی، در پایداری شبکه برق و تأمین انرژی همکاری لازم را داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: صرفه‌جویی در مصرف انرژی یک مسئولیت همگانی است و دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه پیشگام بوده و با رعایت الگوی مصرف، زمینه عبور از فصل گرم سال با کمترین مشکل را فراهم کنند.