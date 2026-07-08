فرماندار دشتی:بازدید سرزده برای مدیریت مصرف انرژی با جدیت ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید سرزده از تعدادی از ادارات شهرستان دشتی با هدف بررسی وضعیت مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: نظارتهای سرزده و شبانه با هدف ارزیابی میزان رعایت دستورالعملهای مدیریت مصرف انرژی با جدیت دنبال و پیگیری میشود.
وی افزود: با توجه به شرایط موجود در حوزه تأمین انرژی، صرفهجویی در مصرف برق یک ضرورت ملی و نیاز امروز جامعه است و همه دستگاههای اجرایی باید در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند.
فرماندار دشتی با تأکید بر رعایت الگوی مصرف در ادارات گفت: خاموش کردن تجهیزات غیرضروری، مدیریت صحیح سامانههای سرمایشی و رعایت دستورالعملهای ابلاغی میتواند نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی و پایداری شبکه برق داشته باشد.
مقاتلی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی باید در اجرای سیاستهای مدیریت مصرف پیشگام باشند و با رعایت اصول صرفهجویی، الگوی مناسبی برای سایر بخشهای جامعه ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریتی شهرستان ضمن تداوم نظارتهای میدانی، از همه شهروندان نیز انتظار دارد با مصرف بهینه انرژی، زمینه پایداری شبکه برق و عبور موفق از فصل گرم سال را فراهم کنند.
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