  1. استانها
  2. بوشهر
۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

فرماندار دشتی:بازدید سرزده برای مدیریت مصرف انرژی با جدیت ادامه دارد

فرماندار دشتی:بازدید سرزده برای مدیریت مصرف انرژی با جدیت ادامه دارد

بوشهر-فرماندار دشتی گفت: بازدیدها و نظارت‌های سرزده از دستگاه‌های اجرایی، مراکز عمومی و اماکن مختلف شهرستان به‌منظور کنترل و کاهش مصرف انرژی به‌صورت مستمر و با جدیت ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید سرزده از تعدادی از ادارات شهرستان دشتی با هدف بررسی وضعیت مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: نظارت‌های سرزده و شبانه با هدف ارزیابی میزان رعایت دستورالعمل‌های مدیریت مصرف انرژی با جدیت دنبال و پیگیری می‌شود.

وی افزود: با توجه به شرایط موجود در حوزه تأمین انرژی، صرفه‌جویی در مصرف برق یک ضرورت ملی و نیاز امروز جامعه است و همه دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند.

فرماندار دشتی با تأکید بر رعایت الگوی مصرف در ادارات گفت: خاموش کردن تجهیزات غیرضروری، مدیریت صحیح سامانه‌های سرمایشی و رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی و پایداری شبکه برق داشته باشد.

مقاتلی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در اجرای سیاست‌های مدیریت مصرف پیشگام باشند و با رعایت اصول صرفه‌جویی، الگوی مناسبی برای سایر بخش‌های جامعه ارائه دهند.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریتی شهرستان ضمن تداوم نظارت‌های میدانی، از همه شهروندان نیز انتظار دارد با مصرف بهینه انرژی، زمینه پایداری شبکه برق و عبور موفق از فصل گرم سال را فراهم کنند.

کد مطلب 6882449

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها