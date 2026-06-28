فرماندار دشتی: مدیریت مصرف انرژی نیازمند همراهی همه مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی دوشنبه شب به همراه مدیر اداره برق شهرستان در راستای اجرای برنامههای مدیریت مصرف انرژی، از تعدادی از پارکها و صنوف شهر خورموج بازدید کرد و از نزدیک روند رعایت دستورالعملهای صرفهجویی در مصرف برق را مورد بررسی قرار داد.
وی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: مدیریت مصرف انرژی در شرایط کنونی یک ضرورت ملی است و همه دستگاههای اجرایی، اصناف و شهروندان باید در این زمینه احساس مسئولیت داشته باشند.
فرماندار دشتی افزود: با توجه به افزایش دمای هوا و رشد مصرف برق، صرفهجویی و مصرف بهینه انرژی میتواند نقش مهمی در پایداری شبکه برق و جلوگیری از بروز خاموشیها داشته باشد.
مقاتلی با قدردانی از همکاری شهروندان و اصناف در اجرای برنامههای مدیریت مصرف انرژی تصریح کرد: انتظار داریم صاحبان واحدهای صنفی، مدیران اماکن عمومی و همه مردم با خاموش کردن روشناییهای غیرضروری، تنظیم مناسب سیستمهای سرمایشی و رعایت الگوی مصرف، مجموعه صنعت برق را در تأمین برق پایدار یاری کنند.
وی خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم با اجرای برنامههای مختلف در حوزه توسعه زیرساختهای انرژی و افزایش ظرفیت تولید برق، اقدامات مؤثری انجام داده است، اما عبور موفق از پیک مصرف تابستان نیازمند مشارکت و همراهی همگانی است.
فرماندار دشتی تأکید کرد: این روزها بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد همه در مصرف انرژی صرفهجویی کنیم تا با همکاری مردم و مسئولان، تابستان امسال با کمترین مشکل و بدون اختلال در تأمین برق سپری شود.
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