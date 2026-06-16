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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

فرماندار دشتی: صرفه‌جویی در مصرف انرژی نیازمند مشارکت همگانی است

فرماندار دشتی: صرفه‌جویی در مصرف انرژی نیازمند مشارکت همگانی است

بوشهر-فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی گفت: عبور موفق از فصل گرما و پایداری شبکه برق نیازمند همراهی و مشارکت همه دستگاه‌ها و اقشار مختلف جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر سه شنبه در بازدید سرزده از برخی ادارات شهرستان دشتی که با هدف بررسی روند مدیریت مصرف انرژی انجام شد، بر لزوم رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی در استفاده از انرژی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: در شرایط کنونی، مدیریت مصرف انرژی یک ضرورت ملی است و همه دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه پیشگام باشند.

فرماندار دشتی با اشاره به نقش مؤثر بخش کشاورزی در مدیریت مصرف برق افزود: کشاورزان همواره همکاری خوبی با مجموعه صنعت برق داشته‌اند و انتظار داریم در شرایط فعلی نیز همچون گذشته با رعایت برنامه‌های مدیریت مصرف، در پایداری شبکه برق نقش‌آفرینی کنند.

مقاتلی ادامه داد: استفاده بهینه از سیستم‌های سرمایشی، خاموش کردن تجهیزات غیرضروری و مدیریت روشنایی در ادارات و اماکن عمومی باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم فصل گرما را با کمترین مشکل پشت سر بگذاریم.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: فرهنگ صرفه‌جویی باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و همه دستگاه‌ها، نهادها و شهروندان در این زمینه احساس مسئولیت کنند.

مقاتلی تأکید کرد: مجموعه مدیریتی شهرستان ضمن رصد مستمر وضعیت مصرف انرژی، از همه شهروندان درخواست دارد با رعایت توصیه‌های مدیریت مصرف، در حفظ پایداری شبکه برق و تأمین انرژی مورد نیاز جامعه مشارکت فعال داشته باشند.

کد مطلب 6862148

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