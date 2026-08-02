فرماندار دشتی: خدمات تأمین اجتماعی در شهرستان افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی بعد از ظهر یکشنبه در نشست با مدیرکل تأمین اجتماعی استان بوشهر، با تقدیر از خدمات مجموعه تأمین اجتماعی در سطح استان و شهرستان، اظهار کرد: نقش تأمین اجتماعی تنها به ارائه خدمات بیمه‌ای محدود نمی‌شود، بلکه آرامش و امنیت روانی که این مجموعه در جامعه ایجاد می‌کند، بسیار ارزشمند و تأثیرگذار است.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه دولت الکترونیک افزود: گسترش خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی از موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود تا مردم بتوانند با سهولت بیشتری از خدمات این سازمان بهره‌مند شوند.

فرماندار دشتی با اشاره به شرایط اقتصادی و وضعیت کارگاهی منطقه تصریح کرد: با توجه به شرایط معیشتی مردم و فعالیت واحدهای تولیدی، انتظار می‌رود نگاه حمایتی ویژه‌ای نسبت به کارفرمایان، کارگران و بیمه‌شدگان وجود داشته باشد و با لحاظ شرایط کنونی در زمینه تسهیل فعالیت های مختلف ذیل این‌ مجموعه اقدام شود.

مقاتلی ادامه داد: در شرایط کنونی، اتحاد، همدلی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی بهترین راهکار برای عبور از مشکلات است و همه باید در مسیر خدمت‌رسانی مطلوب به مردم گام برداریم.

وی بر ضرورت تقویت نیروی انسانی در مجموعه تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: تقویت‌ چتر حمایتی و حمایت از بیمه هایی نظیر بیمه کارگران در کنار ارتقای کیفیت خدمات، نقش مهمی در افزایش رضایتمندی عمومی دارد و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

فرماندار دشتی همچنین خواستار حمایت بیشتر از مراکز صنعتی، تولیدی، کارگاهی و همچنین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شد و افزود: این مجموعه ها و نهادها برای تداوم ارائه خدمات مطلوب به مردم نیازمند همکاری و حمایت دستگاه‌های مرتبط، از جمله سازمان تأمین اجتماعی هستند و ضروری است با در نظر گرفتن شرایط موجود کمک های لازم در این زمینه صورت پذیرد.