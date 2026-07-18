به گزارش خبرنگار مهر، محمدعرب صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیابان لوت به دلیل ویژگی‌های اقلیمی و زمین‌شناختی منحصربه‌فرد خود، همواره مورد توجه پژوهشگران و علاقه‌مندان به طبیعت بوده است، اظهار کرد: ثبت جهانی بیابان لوت در فهرست میراث یونسکو، گامی مهم در جهت معرفی و حفاظت از این گوهر طبیعی ایران بود و برگزاری رویدادهایی از این دست، فرصتی مغتنم برای بازشناسی ظرفیت‌های گردشگری و علمی آن فراهم می‌آورد.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌جنوبی افزود: «رویداد گرم‌ترین نقطه زمین: لوت، روایت یک سفر» با هدف ارائه تجربه‌ها و مشاهدات عینی از این پهنه وسیع طبیعی، با حضور آقای احسان اعتمادی‌نیا به عنوان راوی، برگزار خواهد شد.

وی در خصوص جزئیات این برنامه توضیح داد: این رویداد روز شنبه ۲۷ تیرماه از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در پردیس پارک علم و فناوری استان (بلوار غفاری - دانشگاه آزاد قدیم) برگزار می‌شود.

عرب تصریح کرد: حضور در این برنامه که با همکاری پایگاه جهانی بیابان لوت استان برگزار می شود فرصتی است تا علاقه‌مندان با ابعاد ناشناخته و تجربه‌های سفری به این نقطه از کره‌زمین که به عنوان گرم‌ترین نقطه شناخته می‌شود، بیشتر آشنا شوند و در سالروز ثبت جهانی آن، ارج نهادن به این میراث گران‌بها را پاس بدارند.