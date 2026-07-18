حجاب بسترساز هویت و کرامت زن است

حمیدهالسادات موسوی در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود: پیش از پرداختن به مسئله حجاب، باید جایگاه واقعی زن در خانواده و جامعه تبیین شود؛ زیرا ارزش زن به ویژگیهای ظاهری محدود نیست، بلکه در توانمندیهای فکری، اخلاقی و انسانی او جلوه پیدا میکند.
وی با اشاره به آثار فردی و اجتماعی حجاب تصریح کرد: حجاب از تقلیل شخصیت زن به یک ابزار برای جلب توجه جلوگیری میکند و شرایطی را فراهم میسازد که زنان بتوانند تواناییهای علمی، فرهنگی و اجتماعی خود را بدون تمرکز بر ظواهر بروز دهند.
این مدرس حوزه علمیه ادامه داد: در محیط خانواده نیز حجاب به ایجاد آرامش روانی و تقویت نقش مادری و همسری کمک میکند و در عرصه اجتماعی، با کاهش قضاوتهای مبتنی بر ظاهر، زمینه توجه بیشتر به شایستگیها، خلاقیت و پیشرفت را فراهم میآورد.
موسوی با استناد به آیه ۵۹ سوره احزاب اظهار داشت: قرآن کریم حجاب را عاملی برای حفظ امنیت و مصونیت زنان معرفی کرده است تا آنان با هویت و شخصیت واقعی خود در جامعه شناخته شوند و از آسیبها و آزارهای اجتماعی در امان بمانند.
وی همچنین با اشاره به سابقه تاریخی حجاب در ایران گفت: حجاب در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی همواره با عزت خانواده و هویت ملی همراه بوده و در مقاطع مختلف تاریخ نیز زنان برای پاسداری از این ارزش ایستادگی کردهاند که واقعه مسجد گوهرشاد یکی از نمونههای برجسته آن است.
این مدرس مدرسه علمیه تخصصی الزهرا (س) ساری با اشاره به دیدگاه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه زن افزود: از منظر بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب، حضور اجتماعی زنان در کنار حفظ عفاف و حجاب نه تنها منافاتی با پیشرفت ندارد، بلکه زمینهساز صیانت از کرامت و هویت زن در جامعه است.
موسوی در پایان تأکید کرد: حجاب را باید نمادی از استقلال، عزت و هویت زن مسلمان دانست؛ ارزشی که ضمن استحکام بنیان خانواده، زمینه حضور مؤثر، مسئولانه و سازنده زنان را در عرصههای مختلف اجتماعی فراهم میکند.
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