به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پلیس خراسان جنوبی؛ سرهنگ مهدی میرزایی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت موتور درب‌های برقی در سطح شهرستان سربیشه، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و پلیسی، اعضای یک باند چهار نفره را که در زمینه سرقت موتورهای درب‌های برقی فعالیت داشتند، شناسایی و تحت نظر قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه بیان کرد: پس از هماهنگی با مقام قضایی، مأموران در عملیاتی غافلگیرانه اعضای این باند شامل سه سارق و یک مالخر را دستگیر کردند.

سرهنگ میرزایی ادامه داد: متهمان در جریان تحقیقات پلیسی به سه فقره سرقت اعتراف کردند و اموال مسروقه نیز از آنان کشف و پس از طی مراحل قانونی به مالکان بازگردانده شد.

وی با قدردانی از همکاری شهروندان با پلیس بیان کرد: تجهیز محل‌های کسب به دوربین مداربسته و اعلام موارد مشکوک به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ می‌تواند در پیشگیری از وقوع سرقت‌ها مؤثر باشد.