استاندار کرمانشاه: مرز سومار آماده تردد زائران اربعین است

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سفر رئیس ستاد مرکزی اربعین به استان کرمانشاه بدون تردید منشأ خیر و برکت خواهد بود و امیدواریم نتایج این سفر، خبرهای خوبی برای مردم استان کرمانشاه و همچنین مردم ایران اسلامی به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به روند آمادهسازی مرز سومار برای تردد زائران اربعین، افزود: موضوع برقراری تردد مسافری از مرز سومار در ستاد مرکزی اربعین مطرح و با موافقت مشروط رئیس ستاد مرکزی اربعین همراه شد؛ بر این اساس مقرر شد در صورت تکمیل زیرساختهای مورد نیاز، امکان تردد زائران عتبات عالیات از این مرز فراهم شود.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: در یک ماه گذشته تمامی دستگاههای اجرایی استان به صورت شبانهروزی پای کار بودند و اقدامات لازم را برای آمادهسازی این مرز انجام دادند. محورهای دسترسی، سایبانها، گیتهای عبور، زیرساختهای مربوط به گذرنامه و همچنین سایر امکانات مورد نیاز با همکاری دستگاههای عضو ستاد اربعین، مجموعه انتظامی، مرزبانی و دیگر نهادهای مسئول فراهم شده است.
حبیبی با بیان اینکه امروز شرایط لازم برای آغاز تردد زائران از مرز سومار مهیا شده است، گفت: همانگونه که رئیس ستاد مرکزی اربعین نیز در بازدید میدانی از این مرز تأکید کرد، زیرساختهای لازم برای خدماترسانی به زائران فراهم شده و در صورت وجود برخی موارد جزئی، این نواقص نیز حداکثر ظرف چهار تا پنج روز آینده تکمیل خواهد شد.
وی ادامه داد: بر همین اساس آمادگی کامل خود را برای میزبانی از زائران اربعین از سراسر کشور، به ویژه مردم استان کرمانشاه، استان ایلام و شهرستان گیلانغرب که از این مرز به سمت عتبات عالیات تردد خواهند کرد، اعلام میکنیم و همه امکانات برای ارائه خدمات مناسب به زائران بسیج شده است.
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت اقتصادی مرز سومار، خاطرنشان کرد: این مرز علاوه بر نقش مهم در تردد زائران، یکی از مرزهای فعال کشور در حوزه تجارت به شمار میرود و در حال رقابت با مرزهای خسروی و پرویزخان از نظر حجم مبادلات تجاری است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ دستگاه کامیون از مرز سومار تردد میکنند و این مرز ظرفیت افزایش این میزان تا دو برابر را نیز داراست که با توسعه زیرساختها این ظرفیت بیش از گذشته مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
حبیبی تأکید کرد: برنامهریزیها به گونهای انجام شده که همزمان با ایام اربعین، ضمن انجام تردد مسافری و خدمترسانی به زائران، فعالیتهای تجاری و عبور کامیونها نیز بدون هیچگونه وقفهای ادامه یابد و روند مبادلات اقتصادی این مرز مطابق روال عادی دنبال شود.
وی در پایان با قدردانی از تلاش تمامی دستگاههای اجرایی، نیروهای انتظامی، مرزبانی و اعضای ستاد اربعین، ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و همافزایی ایجاد شده، مرز سومار امسال به یکی از مبادی مهم، ایمن و روان برای تردد زائران اربعین حسینی تبدیل شود.
کرمانشاه- استاندار کرمانشاه با اعلام تکمیل زیرساختهای مرز سومار، گفت: این مرز آمادگی کامل برای تردد زائران اربعین را دارد.
منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سفر رئیس ستاد مرکزی اربعین به استان کرمانشاه بدون تردید منشأ خیر و برکت خواهد بود و امیدواریم نتایج این سفر، خبرهای خوبی برای مردم استان کرمانشاه و همچنین مردم ایران اسلامی به همراه داشته باشد.
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