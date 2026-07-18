علی‌اکبر پورجمشیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقبال گسترده زائران از مرزهای اربعینی کشور، اظهار کرد: با توجه به افزایش حضور عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، به‌ویژه در مرز خسروی، سیاست ستاد مرکزی اربعین توسعه مرزهای زمینی کشور برای تسهیل تردد زائران و ایجاد شرایطی آرام، ایمن و مناسب برای سفر به عتبات عالیات است.



وی افزود: به همین منظور توسعه دو مرز جدید به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است که یکی مرز چنگوله در استان ایلام و دیگری مرز سومار در استان کرمانشاه است. در هر دو مرز، طرف‌های ایرانی و عراقی با جدیت در حال فراهم کردن شرایط لازم برای آغاز تردد زائران هستند.



قائم‌مقام وزیر کشور با اشاره به جایگاه ویژه مرز سومار در حوزه تجارت، تصریح کرد: سومار یکی از اقتصادی‌ترین مرزهای کشور با عراق به شمار می‌رود و با تدابیر مناسب استاندار کرمانشاه، اشراف کامل مجموعه مدیریتی استان و همچنین استقبال و همکاری طرف عراقی برای توسعه این مرز، موافقت‌های اولیه برای برقراری تردد زائران از این گذرگاه مرزی انجام شد.



پورجمشیدیان ادامه داد: بر اساس برنامه زمان‌بندی تعیین شده، مسئولان استان کرمانشاه بخش عمده زیرساخت‌های مورد نیاز را در موعد مقرر آماده کرده‌اند و امروز که در مرز سومار حضور داریم، خوشبختانه شرایط برای آغاز تردد زائران فراهم شده است.



وی با اعلام خبر آغاز تردد آزمایشی از این مرز گفت: امروز رسماً اعلام می‌کنیم که طی چند روز آینده، تردد آزمایشی و محدود زائران از مرز سومار آغاز خواهد شد و مردم منطقه، به‌ویژه مردم شهرستان قهرمان‌پرور گیلانغرب که در دوران دفاع مقدس دین بزرگی بر گردن همه ملت ایران دارند، همچنین مردم استان کرمانشاه و بخش‌هایی از استان ایلام، می‌توانند از این مرز برای سفر زیارتی اربعین استفاده کنند.



رئیس ستاد مرکزی اربعین خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی شده است که طی ماه‌های آینده با تکمیل کامل زیرساخت‌ها، امکان تردد گسترده مسافران و زائران در هر دو مسیر ایران به عراق و عراق به ایران از مرز سومار فراهم شود.



وی با بیان اینکه مرز سومار ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های کشور را دارد، افزود: این مرز علاوه بر نقش مهم در حوزه اقتصاد، می‌تواند در توسعه گردشگری مذهبی نیز نقش‌آفرین باشد و زائران از این مسیر برای زیارت حرم مطهر حضرت سیدالشهدا (ع)، امیرالمؤمنین (ع)، امامین کاظمین (ع) و همچنین زائران عراقی برای سفر به مشهد مقدس و زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) از آن استفاده کنند.



پورجمشیدیان با تبریک این اتفاق به مردم منطقه، اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده، مرز سومار کوتاه‌ترین مسیر دسترسی به عتبات عالیات و شهر بغداد را در اختیار زائران قرار می‌دهد و برای سفر به کاظمین نیز یکی از بهترین مسیرهای موجود است.



وی در پایان با اشاره به بازدیدهای میدانی استاندار کرمانشاه از مسیرهای منتهی به این مرز، گفت: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد مسیرهای ارتباطی این مرز از کیفیت مناسب و امنیت بالایی برخوردار هستند و امیدواریم مردم با بهره‌گیری از این ظرفیت جدید، سفری آسان، ایمن و کم‌هزینه به عتبات عالیات داشته باشند.