غرق شدن ۷ نفر از ابتدای سال در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مالمیر از جان‌باختن یک مرد ۴۰ ساله بر اثر سقوط در چاه آب کشاورزی در منطقه «سوباشی» خبر داد و اظهار کرد: این فرد برای بررسی و محکم کردن پمپ آب به محل چاه مراجعه کرده بود که متاسفانه بر اثر بی‌احتیاطی به داخل چاه سقوط کرد و براساس بررسی‌های اولیه پزشکی قانونی علت فوت وی غرق‌شدگی اعلام شده است.

وی با تاکید بر ضرورت رعایت دقیق اصول ایمنی در محیط‌های کشاورزی، افزود: چاه‌های آب، استخرهای ذخیره آب کشاورزی و سایر منابع آبی به‌ویژه در فصل گرما، کانون‌های خطرسازی هستند که نیازمند توجه ویژه کشاورزان و شهروندان هنگام تردد یا فعالیت در این اماکن است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با اشاره به آمار نگران‌کننده غرق‌شدگی‌ها در سال جاری خاطرنشان کرد: متاسفانه از ابتدای سال تاکنون ۷ نفر در استان همدان به دلیل غرق‌شدگی جان خود را از دست دادند که این آمار، ضرورت توجه بیش از پیش به توصیه‌های ایمنی را دوچندان می‌کند.

وی با هشدار جدی نسبت به شنا در مکان‌های غیرمجاز، تصریح کرد: شهروندان باید تنها از استخرها و اماکن آبی مجاز که دارای تجهیزات امداد و نجات و نظارت مناسب هستند، استفاده کنند و از ورود به سدها، کانال‌های آب، رودخانه‌ها، چاه‌ها و استخرهای ذخیره آب کشاورزی جداً خودداری نمایند.

مالمیر در بخش دیگری از سخنان خود به خطرات خاص استخرهای ذخیره آب کشاورزی اشاره کرد و گفت: بسیاری از این استخرها با ورق‌های «ژئوممبران» پوشیده شده‌اند که سطحی بسیار لغزنده دارند و در صورت سقوط افراد به داخل این استخرها، به دلیل شیب تند دیواره‌ها و لغزندگی شدید، خروج از آب تقریباً غیرممکن است که همین موضوع خطر غرق‌شدگی را به‌شدت افزایش می‌دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان در پایان از تمامی کشاورزان و مالکان استخرهای ذخیره آب خواست نسبت به نصب حفاظ، نرده‌های ایمنی و تابلوهای هشداردهنده در اطراف این منابع آبی اقدام و تجهیزات لازم برای نجات در شرایط اضطراری را در محل تعبیه کنند.