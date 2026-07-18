سعید نارویی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کسب رتبه دوم کشور در سال ۱۴۰۴ در توسعه محیط های کشت کنترل شده خبر داد و گفت: با اجرای برنامههای هدفمند، تحولی بنیادین در معیشت کشاورزان و بهرهوری منابع آب استان رقم خورده است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: استان سیستان و بلوچستان با ثبت رکورد توسعه ۱۶۷.۱ هکتار فضای گلخانهای و سایبان در سال گذشته، موفق شد پس از استان تهران، جایگاه دوم را در سطح ملی به خود اختصاص دهد.
وی تصریح کرد: محور اصلی این پیشرفت، تمرکز بر ترویج و توسعه محیط های کشت کنترل شده بوده است؛ به طوری که با راهاندازی یکهزار و ۸۶۸ واحد جدید در بخش توسعه واحدهای کوچک مقیاس، ۵۵.۱ هکتار به سطح زیرکشت استان اضافه شد که تأثیری مستقیم و ملموس در ایجاد اشتغال پایدار و بهبود معیشت خانوارهای کشاورز منطقه داشته است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: در کنار توسعه گلخانههای کوچکمقیاس، توسعه گلخانههای تجاری نیز با جدیت دنبال شد که حاصل آن، فعالیت ۲۴۲ بهرهبردار در سطحی بالغ بر ۱۱۰ هکتار بوده است. همچنین در راستای مدیریت اقلیم و کاهش تبخیر، توسعه سازه های فنی و سبک(سایبان) در سطح ۲ هکتار نیز اجرایی شده است.
نارویی با تأکید بر اینکه این موفقیت ملی، نتیجه تلاشهای شبانهروزی و نگاه ویژه به بهرهوری منابع آب و خاک استان بوده است، خاطرنشان کرد: با مجموع این اقدامات، مجموع سطح گلخانههای سیستان و بلوچستان به ۸۸۰ هکتار ارتقا یافته است.
وی در پایان تصریح کرد: این روند رو به رشد، ضمن بهینهسازی مصرف آب، گامی بلند در راستای تحقق امنیت غذایی کشور و تضمین آیندهای روشن برای بخش کشاورزی این استان است.
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