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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

کشف تخلف عرضه خارج از شبکه جوجه یکروزه در لنگرود؛ متخلف محکوم شد

کشف تخلف عرضه خارج از شبکه جوجه یکروزه در لنگرود؛ متخلف محکوم شد

رشت- مدیرکل تعزیرات حکوتی گیلان گفت: مدیر شرکت تولیدی در لنگرود به دلیل عرضه خارج از شبکه جوجه یکروزه، به پرداخت جزای نقدی و قطع سه‌ ماهه سهمیه محکوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امینی صبح سه شنبه در گفتگویی از محکومیت یک شرکت تولیدی در شهرستان لنگرود به دلیل تخلف عرضه خارج از شبکه ۴۵۰۰ قطعه جوجه یکروزه خبر داد و اظهار کرد: پرونده این تخلف در شعبه اول رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز لنگرود بررسی شده است.

وی افزود: پس از احراز اتهام و مشخص شدن فقدان مدارک معتبر از سوی متخلف، شعبه رسیدگی‌کننده رأی به توبیخ کتبی، قطع سهمیه جوجه یکروزه به مدت سه ماه و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی صادر کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان در پایان تصریح کرد: گزارش اولیه این تخلف توسط بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت، پس از عدم وصول محموله ۴۵۰۰ قطعه‌ای، تهیه و برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

کد مطلب 6887703

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