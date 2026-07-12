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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۸

میوه فروشی متخلف به علت گرانفروشی ۱۰ روز پلمب شد

میوه فروشی متخلف به علت گرانفروشی ۱۰ روز پلمب شد

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: متصدی یک واحد میوه فروشی در گیلان به دلیل گرانفروشی ۱۰ روز پلمب شد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده یک واحد میوه فروشی به دلیل گرانفروشی میوه به ارزش ۱۶۱ میلیون ریال در شعبه هشتم بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر پلمب واحد صنفی به مدت ۱۰ روز، متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۸۴۵ میلیون ریال جزای نقدی نیز محکوم کرد.

به گفته امینی، گشت مشترک تعزیرات حکومتی در بازرسی از واحد صنفی میوه فروشی، گزارش تخلف را تهیه و پس از ارجاع برای رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شد .

کد مطلب 6885525

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