میوه فروشی متخلف به علت گرانفروشی ۱۰ روز پلمب شد

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده یک واحد میوه فروشی به دلیل گرانفروشی میوه به ارزش ۱۶۱ میلیون ریال در شعبه هشتم بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر پلمب واحد صنفی به مدت ۱۰ روز، متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۸۴۵ میلیون ریال جزای نقدی نیز محکوم کرد.

به گفته امینی، گشت مشترک تعزیرات حکومتی در بازرسی از واحد صنفی میوه فروشی، گزارش تخلف را تهیه و پس از ارجاع برای رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شد .