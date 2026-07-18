به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عباس مهدیزاده، با اشاره به اقدامات انجام شده برای حفظ پایداری زنجیره تأمین فرآوردههای سلامتمحور در پی تجاوز آمریکا به مناطق جنوبی کشور، تأکید کرد: تمامی ظرفیتهای سازمان غذا و دارو، معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی استانهای همجوار و شبکه شرکتهای پخش برای پشتیبانی از مناطق آسیبدیده در حالت آمادهباش قرار دارد.
وی افزود: از نخستین ساعات پس از این تجاوز، هماهنگیهای لازم با معاونتهای غذا و داروی استانهای همجوار و دانشگاههای علوم پزشکی مناطق آسیبدیده انجام شده است تا در صورت نیاز، دارو، شیرخشک، ملزومات مصرفی پزشکی، تجهیزات پزشکی و سایر کالاهای سلامتمحور در سریعترین زمان ممکن تأمین و ارسال شود.
مهدیزاده با بیان اینکه وضعیت موجودی اقلام راهبردی به صورت مستمر پایش میشود، اظهار کرد: معاونتهای غذا و داروی استانهای معین موظف شدهاند ضمن حفظ آمادگی کامل، نیازهای احتمالی مناطق آسیبدیده را رصد و در هماهنگی با سازمان غذا و دارو نسبت به تأمین کمبودهای احتمالی اقدام کنند.
وی ادامه داد: شبکه شرکتهای پخش نیز آمادگی خود را برای بهکارگیری ناوگان حمل، افزایش ظرفیت توزیع و پشتیبانی از دانشگاههای علوم پزشکی اعلام کردهاند تا روند خدمترسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.
مدیر امور راهبری، پایش و امور استانهای سازمان غذا و دارو تأکید کرد: سازمان غذا و دارو با پایش مستمر شرایط و هماهنگی میان استانهای پشتیبان، تأمین دارو و سایر اقلام سلامتمحور مورد نیاز مناطق آسیبدیده در پی تجاوز آمریکا را تا بازگشت کامل شرایط به وضعیت عادی با تمام ظرفیت دنبال خواهد کرد.
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