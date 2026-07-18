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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۸

انهدام مهمات عمل‌نکرده در مهران ایلام؛ مردم نگران صداها نباشند

انهدام مهمات عمل‌نکرده در مهران ایلام؛ مردم نگران صداها نباشند

ایلام - سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام در اطلاعیه ای از انهدام مهمات عمل‌نکرده در مهران ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه ‌امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام اعلام کرد: با توجه به انجام عملیات خنثی سازی و انفجار کنترل شده مهمات‌ باقیمانده از حملات دشمن آمریکایی- صهیونیستی در منطقه رضـا آباد شهرستان مهـران توسط تیم های کشف وخنثی و تخریب سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام، احتمال شنیدن شدن صدای انفجـار از ساعت ۱۷ تا ۱۹ امـروز شنبه۲۷ تیرماه در سطح منطقه مهـران وجود خواهد داشت و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

کد مطلب 6891108

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