به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه ‌امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام اعلام کرد: با توجه به انجام عملیات خنثی سازی و انفجار کنترل شده مهمات‌ باقیمانده از حملات دشمن آمریکایی- صهیونیستی در منطقه رضـا آباد شهرستان مهـران توسط تیم های کشف وخنثی و تخریب سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام، احتمال شنیدن شدن صدای انفجـار از ساعت ۱۷ تا ۱۹ امـروز شنبه۲۷ تیرماه در سطح منطقه مهـران وجود خواهد داشت و جای هیچ گونه نگرانی نیست.