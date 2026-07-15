به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی رده‌های سنی آسیا از ۲۶ تیر تا ۳ مرداد در بانکوک برگزار می‌شود. کاروان ایران در سه بخش شنا، شیرجه و واترپلو در این دوره از مسابقات حضور دارد.

ترکیب تیم های اعزامی ایران به این دوره رقابت های قهرمانی رده های سنی آسیا به این شرح است:



تیم شنا جوانان

کادر فنی: میثم سعادتی (مربی) و جمال چاوشی‌فر (سرپرست)

ورزشکاران: علیرضا عرب، کیارام کیانی، دانیال جهانگیری، محمدمهدی غلامی، پارسا شهشهانی و امیرعلی ثابتی



تیم شیرجه جوانان

کادر فنی: شهنام نظرپور (سرمربی) و سیدمحمد مقدسی (مربی)

ورزشکاران: آیدین نصرتی، مهیار شکوه‌مندفر



تیم واترپلو جوانان

کادر فنی: وحید رضایی آشتیانی (سرمربی)، علی پیروزخواه (مربی) و امیرعلی منیری‌زاد (سرپرست)

ورزشکاران: احسان علی‌اکبری، عرشیا عبداللهی‌فر، مهران بیابانی، مهراب گلستانی‌راد، محمدسینا افتخاری، ماهان ابوالحسنی، متین روح‌بخش مجدر، محمدامین صادقی‌نژاد، فربد برقعی، سیدسوان عمرانی خراسانی،

دانیال اشراقی، امیرمحمد میرجلیلی، امیرحسین امیریان، امیرحسین رنجکش، پویا نیازخانی، ابوالفضل سردایان باجگیرانی

شهریار عصارزادگان داور اعزامی ایران در این بخش است.



همچنین در کنار تیم‌های اعزامی، حمید اسکندریون به عنوان عضو کمیته فنی شنا کنفدراسیون آسیا و ناظر مسابقات شنا، مسعود رضوانی به عنوان عضو کمیته فنی واترپلو کنفدراسیون آسیا و ناظر مسابقات واترپلو و امید حدیقی به عنوان عضو کمیته فنی شیرجه کنفدراسیون آسیا و ناظر مسابقات شیرجه در این رویداد حضور خواهند داشت.