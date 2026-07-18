به گزارش خبرنگار مهر، از سوی «احسان عسکری» رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان، «محمد شاه کرمی» بهعنوان سرپرست اداره کل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان لرستان منصوب شد.
پیشازاین «سید حمید ظاهری» این مسئولیت را بر عهده داشت.
خرمآباد - «محمد شاه کرمی» بهعنوان سرپرست جدید اداره کل جمعآوری و فروش اموال تملیکی لرستان منصوب شد.
به گزارش خبرنگار مهر، از سوی «احسان عسکری» رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان، «محمد شاه کرمی» بهعنوان سرپرست اداره کل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان لرستان منصوب شد.
پیشازاین «سید حمید ظاهری» این مسئولیت را بر عهده داشت.
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