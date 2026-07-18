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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

پیوند موفق انگشتان دست کودک یک‌ساله در بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد

پیوند موفق انگشتان دست کودک یک‌ساله در بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد

خرم‌آباد - عمل پیوند انگشتان دست یک کودک خردسال در بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عمل پیوند انگشتان دست یک کودک خردسال در بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد، توسط دکتر هرمز محمودوند، فوق‌تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی با موفقیت انجام شد.

این جراحی تخصصی پس از انتقال کودک به بیمارستان و انجام اقدامات درمانی لازم، با موفقیت به پایان رسید و گامی مؤثر در حفظ عملکرد دست این کودک به شمار می‌رود.

موفقیت این عمل، جلوه‌ای از توانمندی و آمادگی کادر درمان بیمارستان شهدای عشایر در ارائه خدمات تخصصی و رسیدگی به موارد اورژانسی است.

در همین راستا، از خانواده‌ها درخواست می‌شود برای پیشگیری از بروز حوادث مشابه، مراقبت بیشتری از کودکان، به‌ویژه در محیط منزل، داشته باشند و وسایل برنده، تیز و خطرآفرین را از دسترس آنان دور نگه دارند.

از تلاش‌های ارزشمند دکتر هرمز محمودوند، فوق‌تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و همچنین اعضای تیم جراحی، بیهوشی، پرستاری، اتاق عمل و سایر کادر درمان بیمارستان شهدای عشایر که با دانش، مهارت و تعهد خود در درمان این کودک نقش‌آفرین بودند، صمیمانه قدردانی می‌شود.

کد مطلب 6891124

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