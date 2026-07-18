به گزارش خبرگزاری مهر، عمل پیوند انگشتان دست یک کودک خردسال در بیمارستان شهدای عشایر خرمآباد، توسط دکتر هرمز محمودوند، فوقتخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی با موفقیت انجام شد.
این جراحی تخصصی پس از انتقال کودک به بیمارستان و انجام اقدامات درمانی لازم، با موفقیت به پایان رسید و گامی مؤثر در حفظ عملکرد دست این کودک به شمار میرود.
موفقیت این عمل، جلوهای از توانمندی و آمادگی کادر درمان بیمارستان شهدای عشایر در ارائه خدمات تخصصی و رسیدگی به موارد اورژانسی است.
در همین راستا، از خانوادهها درخواست میشود برای پیشگیری از بروز حوادث مشابه، مراقبت بیشتری از کودکان، بهویژه در محیط منزل، داشته باشند و وسایل برنده، تیز و خطرآفرین را از دسترس آنان دور نگه دارند.
از تلاشهای ارزشمند دکتر هرمز محمودوند، فوقتخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی و همچنین اعضای تیم جراحی، بیهوشی، پرستاری، اتاق عمل و سایر کادر درمان بیمارستان شهدای عشایر که با دانش، مهارت و تعهد خود در درمان این کودک نقشآفرین بودند، صمیمانه قدردانی میشود.
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