به گزارش خبرنگار مهر، هادی کللی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان بوشهر از آغاز رقابت‌های لیگ دراگون‌بوت کشور با دو تیم در این مسابقات حضور داشته است و تیم های «فانوس بوشهر» در بخش آقایان و« مشعل دریا» در بخش بانوان، نمایندگان استان هستند که در طول فصل عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشته‌اند.

کللی افزود: نیم‌فصل دوم، دور پایانی لیگ، نقش تعیین‌کننده‌ای در مشخص شدن رده‌بندی نهایی تیم‌ها دارد و نمایندگان بوشهر با آمادگی کامل برای کسب بهترین نتیجه در این مرحله به مصاف حریفان خواهند رفت.

رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر با اشاره به جایگاه دو تیم در جدول رده‌بندی گفت: در حال حاضر هر دو نماینده استان در جایگاه سوم قرار دارند؛ تیم فانوس بوشهر در بخش آقایان و تیم مشعل دریا در بخش بانوان. امیدواریم با تلاش ورزشکاران، مربیان و کادر فنی، علاوه بر حفظ این جایگاه، شرایط برای ارتقای رتبه هر دو تیم نیز فراهم شود.

وی در پایان از زحمات ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و باشگاه‌های حاضر در لیگ قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که نمایندگان بوشهر با دست پر به کار خود در این دوره از مسابقات پایان دهند.