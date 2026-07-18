به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانشفر صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمونهای وزارت آموزش و پرورش و با توجه به شرایط موجود، امتحانات نهایی برنامهریزیشده در این دو روز در استان بوشهر برگزار نخواهد شد و زمان جدید برگزاری این آزمونها متعاقباً از سوی وزارت آموزش و پرورش اعلام میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با تأکید بر اینکه حفظ آرامش و صیانت از حقوق دانشآموزان از اولویتهای اصلی آموزش و پرورش است، افزود: از دانشآموزان و خانوادههای محترم درخواست میشود اخبار و اطلاعیههای مربوط به امتحانات را صرفاً از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.
دانشفر خاطرنشان کرد: سایر امتحانات، مطابق برنامههای ابلاغی و اطلاعیههای بعدی برگزار خواهد شد و هرگونه تغییر احتمالی نیز از طریق مبادی رسمی اطلاعرسانی میشود.
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