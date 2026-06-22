جلوگیری از بیکاری بیش از ۲۷ هزار کارگر در کرمان با حمایت دستگاه قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، پیش از ظهر دوشنبه در همایش محوری گرامیداشت هفته قوه قضائیه با تبیین رویکردهای امسال این ایام اظهار داشت: برنامه‌های هفته قوه قضائیه در سال جاری تحت تأثیر شهادت سرور شهیدان، شرایط کنونی کشور و حضور شکوهمند و آگاهانه ملت ایران طراحی شده است.

وی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان افزود: ملتی که با نقش‌آفرینی و امیدآفرینی در میادین و خیابان‌ها طی بیش از ۱۱۰ شبانه‌روز، در تمامی عرصه‌های سیاسی، نظامی و دیپلماسی برای کشور عزت آفریده‌اند، شایسته تکریم هستند و از همین رو، شعار امسال هفته قوه قضائیه «سربازان عدالت؛ همگام با ملت مبعوث شده» انتخاب شده است.

رئیس کل دادگستری کرمان با تاکید بر مجاهدت کارکنان این دستگاه افزود: قضات و کارکنان دستگاه قضایی در استان پهناور کرمان، همواره در شرایط سخت کشور آماده خدمت به مردم و نظام بوده‌اند.

وی با اشاره به تلاش‌های جهاد گونه کارکنان در مرکز استان کرمان و تمامی شهرستان‌ها طی سال گذشته، خاطرنشان کرد: با وجود تهدیدهای موجود، قضات و کارکنان با بانشاط در مجتمع‌های قضایی حضور داشته و سنگر عدالت را خالی نکرده‌اند.

وی همچنین ضمن یادآوری یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، از برگزاری برنامه ویژه بزرگداشت سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی و یاران ایشان در میدان کوثر خبر داد.

آمار و ارقام عملکرد قضایی در استان کرمان

حجت‌الاسلام حمیدی، در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی آماری فعالیت‌های دستگاه قضایی استان کرمان در سال ۱۴۰۴ پرداخت و اظهار داشت: در سال گذشته ۹۰۷ هزار و ۴۲۰ پرونده وارد مراجع قضایی استان شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۶ درصد رشد داشته است.

وی افزود: در این راستا تعداد ۸۸۰ هزار و ۷۴۲ پرونده نیز مورد رسیدگی قرار گرفته که نشان‌دهنده رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال گذشته است.

وی تصریح کرد: نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در سال گذشته به ۹۷ درصد رسید که ۴ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است؛ همچنین ۹۳ درصد از پرونده‌ها با «اقناع» مختومه شده‌اند که منجر به عدم ثبت اعتراض و عدم ارجاع آن‌ها به دادگاه تجدیدنظر شده است.

وی با اشاره به این موضوع افزود: رتبه استان کرمان در کشور در موضوع مختومه شدن پرونده‌ها با اقناع، به رتبه سوم ارتقا یافته که نسبت به سال قبل، سه رتبه بهبود داشته است.

حفظ حقوق بیت‌المال و حمایت از اقتصاد مقاومتی

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان با اشاره به فعالیت‌های این شورا در سال ۱۴۰۳ گفت: در این سال مجموعاً ۶ جلسه با تصویب ۲۸ مصوبه برگزار شده که تمامی آن‌ها اجرایی شده‌اند و در پی اجرای این مصوبات، ۲ هزار و ۶۶۰ پرونده در محاکم تشکیل شده که تاکنون رای در ۱ هزار و ۳۸۲ پرونده صادر شده و مابقی در دست رسیدگی است.

وی همچنین اعلام کرد: در سال گذشته میزان ۱ هزار و ۷۳ هکتار از اراضی دولتی به ارزش تقریبی ۳ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال اعاده شده است.

حمیدی، با اشاره به فعالیت‌های ستاد استانی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۵۷ جلسه این ستاد با تصویب ۱۸۵ مصوبه برای حل مشکلات ۸۱ واحد تولیدی برگزار شد و در همین راستا، ۵۹ بازدید میدانی نیز جهت بررسی نزدیک مشکلات واحدهای تولیدی انجام گرفت.

وی با اشاره به ادامه این فعالیت‌ها در سال جاری افزود: برگزاری ۳ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و تصویب ۱۴ مصوبه در سال جاری، منجر به رسیدگی به مشکلات ۶ واحد تولیدی شده است.

وی تأکید کرد: اقدامات انجام شده طی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ منجر به جلوگیری از تعطیلی ۷۰ واحد تولیدی شده و حتی دو واحد که با ورشکستگی مواجه شده بودند، با حمایت‌های قضایی به چرخه تولید بازگشته‌اند.

وی در پایان از احیای ۴ واحد تولیدی و جلوگیری از بیکاری ۲۷ هزار و ۶۲ کارگر و همچنین فراهم شدن زمینه اشتغال برای ۱ هزار و ۹۵۶ نفر دیگر از طریق اقدامات حمایتی دستگاه قضایی خبر داد.