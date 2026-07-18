حمیدرضا بنفشه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه کالاهای سلامتمحور به دلیل ارتباط مستقیم با حیات مردم باید صرفاً از مجاری قانونی تأمین و توزیع شوند، اظهار کرد: کالاهای سلامتمحور از جمله دارو، مکملهای تغذیهای، تجهیزات پزشکی و فرآوردههای آرایشی و بهداشتی که به صورت قاچاق وارد میشوند، از چرخه نظارت سازمان غذا و دارو خارج هستند و هیچ تضمینی در خصوص کیفیت، اصالت، شرایط نگهداری و ایمنی آنها وجود ندارد.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه این محصولات ممکن است تقلبی، تاریخگذشته، فاقد ماده مؤثره یا دارای ناخالصیهای خطرناک باشند، افزود: مصرف این کالاها سلامت افراد را با مخاطرات جدی از جمله شکست درمان، بروز مقاومت دارویی، مسمومیت، آسیب به کبد و کلیه، واکنشهای شدید آلرژیک، اختلالات هورمونی و در موارد حاد، خطر مرگ همراه دارد. فرآوردههای آرایشی و بهداشتی قاچاق نیز میتوانند منجر به حساسیتهای پوستی، سوختگی، عفونت و انتقال آلودگیهای میکروبی شوند.
وی از کشف و ضبط بیش از یک میلیارد ریال انواع کالاهای سلامتمحور قاچاق در سطح عرضه و انبارهای شهرستان کاشان طی یک سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: این اقلام با همکاری کارشناسان معاونت غذا و دارو و دستگاههای نظارتی از چرخه مصرف خارج شدند. کشف این حجم از کالا نشاندهنده عزم جدی دستگاههای نظارتی در صیانت از سلامت مردم است.
دکتر بنفشه با تأکید بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان داخلی و شرکتهای دارای مجوز، گفت: خرید از مراکز مجاز علاوه بر حفظ سلامت جامعه، به تقویت تولید ملی، ایجاد اشتغال و کاهش گردش مالی شبکه قاچاق کمک میکند.
وی در پایان به شهروندان توصیه کرد: هنگام خرید حتماً از داروخانهها و مراکز عرضه مجاز اقدام کنند و ضمن توجه به برچسب اصالت، شناسه رهگیری، تاریخ تولید و انقضا و سلامت بستهبندی، از خرید کالاهای فاقد مشخصات تولیدکننده یا دارای قیمتهای غیرمتعارف پرهیز کنند. شهروندان میتوانند با استفاده از سامانه استعلام اصالت سازمان غذا و دارو (TTAC) از اصالت کالا اطمینان حاصل کرده و در صورت مشاهده هرگونه کالای مشکوک، مراتب را به معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان یا مراجع نظارتی اطلاع دهند.
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